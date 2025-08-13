ua en ru
Украинцев в Крыму готовят к цифровой блокаде: возможно длительное отключение интернета

Крым, Среда 13 августа 2025 03:23
Фото: оккупация Крыма (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Крыму оккупанты предупредили о возможном длительном отключении мобильного интернета, что грозит цифровой изоляцией местных украинцев. Это решение мотивируют мерами безопасности и борьбой с кибератаками.

Как сообщает РБК-Украина, об этом одновременно заявили губернатор Севастополя Михаил Развожаев и Министерство внутренней политики, информации и связи аннексированного полуострова.

В Крыму снова предупреждают о возможном длительном отключении мобильного интернета. Как отмечают оккупанты, это делается для защиты от вражеских атак и безопасности людей.

Вот только точное время и сколько продлится отключение, оккупационные власти не сообщают.

Оккупационный глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что "временные отрезки ограничения мобильного интернета могут расти", и полное отключение интернета может длиться "неопределенный период времени". По его словам, сейчас жители Севастополя, как и всего Крымского полуострова, уже привыкли к регулярным отключениям мобильного интернета во время атак беспилотников Вооруженных сил Украины.

В заметке чиновника также отмечается, что из-за угрозы повторных террористических атак со стороны Украины на регионы юга России могут быть введены дополнительные меры безопасности, которые приведут к ограничению доступа к мобильному интернету на неопределенное время.

Таким образом, жителей Крыма готовят к возможной цифровой изоляции, что может повлиять на связь, информационный доступ и повседневную жизнь в регионе.

Напомним, Силы спецопераций уничтожили мощный радар россиян в Крыму.

Также украинские разведчики разгромили редкую РЛС с новейшего комплекса С-500 в оккупированном Крыму.

А еще недавно "Призраки" ГУР уничтожили дронами в Крыму вражеские РЛС, десантный катер и базу ПВО на горе Ай-Петри. Под огневое поражение попал российский катер проекта 02510 "БК-16", а также три радиолокационные станции: "Небо-СВУ", "Подлет К-1" и 96Л6Е.

