В Крыму оккупанты предупредили о возможном длительном отключении мобильного интернета, что грозит цифровой изоляцией местных украинцев. Это решение мотивируют мерами безопасности и борьбой с кибератаками.

Как сообщает РБК-Украина , об этом одновременно заявили губернатор Севастополя Михаил Развожаев и Министерство внутренней политики, информации и связи аннексированного полуострова.

В Крыму снова предупреждают о возможном длительном отключении мобильного интернета. Как отмечают оккупанты, это делается для защиты от вражеских атак и безопасности людей.

Вот только точное время и сколько продлится отключение, оккупационные власти не сообщают.

Оккупационный глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что "временные отрезки ограничения мобильного интернета могут расти", и полное отключение интернета может длиться "неопределенный период времени". По его словам, сейчас жители Севастополя, как и всего Крымского полуострова, уже привыкли к регулярным отключениям мобильного интернета во время атак беспилотников Вооруженных сил Украины.

В заметке чиновника также отмечается, что из-за угрозы повторных террористических атак со стороны Украины на регионы юга России могут быть введены дополнительные меры безопасности, которые приведут к ограничению доступа к мобильному интернету на неопределенное время.

Таким образом, жителей Крыма готовят к возможной цифровой изоляции, что может повлиять на связь, информационный доступ и повседневную жизнь в регионе.