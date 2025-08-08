Дорогостоящая добыча: "Призраки" ГУР уничтожили редкую РЛС из новейшего комплекса С-500
Операторы подразделения "Призраки" Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили во временно оккупированном Крыму радиолокационную станцию "Енисей" из состава комплекса С-500 "Прометей".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Отмечается, что во время недавней операции ГУР МО на территории Крыма операторы обнаружили цель - РЛС, которую сначала ошибочно идентифицировали, как радарную установку из состава комплекса С-400 "Триумф".
Однако позже, после изучения видео стало понятно, что была поражена одна из самых ценных РЛС в российском арсенале. Речь идет о радиолокационной станции 98Л6 "Енисей".
"Редкая и дорогостоящая РЛС "Енисей" входит в состав российского комплекса противовоздушной обороны С-500 "Прометей". В то же время эта система может использоваться с вражескими комплексами С-400 "Триумф". Поражение "Енисея" - существенный удар о возможностях системы ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Крыму", - сказано в сообщении.
Что такое С-500 "Прометей"
Система противовоздушной обороны С-500 "Прометей" - российская разработка, которая впервые стала на боевое дежурство в 2021 году. В теории предназначена для борьбы;
- баллистическими ракетами средней дальности;
- межконтинентальными баллистическими ракетами на конечном отрезке полета;
- гиперзвуковыми ракетами;
- спутниками на низкой орбите;
- самолетами.
В реальности С-500 во время своего развертывания в Крыму в 2024 году для прикрытия Керченского моста не смогла справиться даже с баллистическими ракетами MGM-140 ATACMS: ни одну из них система перехватить не смогла.
