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Нотариус в "Дия". Как воспользоваться электронной услугой: объяснение

Воскресенье 01 сентября 2024 18:00
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Нотариус в "Дия". Как воспользоваться электронной услугой: объяснение Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В 2022 году "Дия" приступило к внедрению электронного нотариата "Нота". Благодаря услуге появилась возможность проверить подлинность нотариальных документов с QR-кодом в приложении.

О том, как воспользоваться услугой и какие проблемы могут возникнуть - в материале РБК-Украина.

В первую очередь стоит объяснить, что электронный проект нотариального документа - это загруженный в Систему е-нотариата документ, который был предварительно согласован лицами, обратившимися к нотариусу за совершением соответствующего нотариального действия.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо, чтобы заинтересованное лицо отсканировало QR-код на документе с помощью сканера приложения "Дия" и соответственно направило запрос на получение электронной копии нотариального документа.

После этого владелец документа получит запрос в "Дия" в разделе "Сообщения" и подтвердит согласие на получение электронной копии с помощью "Дия. Подпись". Или же он может отказать в предоставлении согласия.

Чтобы получить услугу, запрашивающему необходимо:

  • иметь нотариальный документ с QR-кодом;
  • иметь номер карточки налогоплательщика (РНУКПП) в "Дия";
  • иметь "Дия. Подпись".

Для получения услуги стороной, которая предоставляет разрешение на получение документа, необходимо:

  • иметь биометрический документ;
  • иметь РНОКПП в "Дия";
  • быть пользователем мобильного приложения "Дия";
  • активировать "Дия. Подпись".

Стоит добавить, что формированием нотариального документа с QR-кодом занимается нотариус, который, в свою очередь, имеет доступ к Системе е-нотариата. Последняя же обеспечивает наложение QR-кода на каждой странице.

Услугой могут воспользоваться:

  • нотариусы;
  • органы государственной власти;
  • органы местного самоуправления и другие.

В частности, услуга является абсолютно бесплатной. Также в случае пользования ею важно, чтобы согласие на предоставление копии документа одной из сторон было предоставлено в течение 30 минут. В противном случае придется делать новый запрос.

Как сгенерировать "Дия. Подпись":

  • в приложении "Дия" перейдите в "Меню" и выберите "Дия. Подпись";
  • нажмите на переключатель "Активировать "Дия. Подпись";
  • подтвердите личность через проверку по фото;
  • придумайте 5-значный код.

После предоставления согласия из системы е-нотариат будет взыскан архив, который будет содержать копию нотариального документа в формате pdf-файла и электронную подпись нотариуса. Скачать документ можно будет в течение часа с момента сканирования QR-кода.

Другие услуги в "Дия"

"Дия" регулярно обновляет свой функционал и добавляет новые услуги. Как пример, в приложении можно:

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