Нотариус в "Дия". Как воспользоваться электронной услугой: объяснение
В 2022 году "Дия" приступило к внедрению электронного нотариата "Нота". Благодаря услуге появилась возможность проверить подлинность нотариальных документов с QR-кодом в приложении.
О том, как воспользоваться услугой и какие проблемы могут возникнуть - в материале РБК-Украина.
В первую очередь стоит объяснить, что электронный проект нотариального документа - это загруженный в Систему е-нотариата документ, который был предварительно согласован лицами, обратившимися к нотариусу за совершением соответствующего нотариального действия.
Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо, чтобы заинтересованное лицо отсканировало QR-код на документе с помощью сканера приложения "Дия" и соответственно направило запрос на получение электронной копии нотариального документа.
После этого владелец документа получит запрос в "Дия" в разделе "Сообщения" и подтвердит согласие на получение электронной копии с помощью "Дия. Подпись". Или же он может отказать в предоставлении согласия.
Чтобы получить услугу, запрашивающему необходимо:
- иметь нотариальный документ с QR-кодом;
- иметь номер карточки налогоплательщика (РНУКПП) в "Дия";
- иметь "Дия. Подпись".
Для получения услуги стороной, которая предоставляет разрешение на получение документа, необходимо:
- иметь биометрический документ;
- иметь РНОКПП в "Дия";
- быть пользователем мобильного приложения "Дия";
- активировать "Дия. Подпись".
Стоит добавить, что формированием нотариального документа с QR-кодом занимается нотариус, который, в свою очередь, имеет доступ к Системе е-нотариата. Последняя же обеспечивает наложение QR-кода на каждой странице.
Услугой могут воспользоваться:
- нотариусы;
- органы государственной власти;
- органы местного самоуправления и другие.
В частности, услуга является абсолютно бесплатной. Также в случае пользования ею важно, чтобы согласие на предоставление копии документа одной из сторон было предоставлено в течение 30 минут. В противном случае придется делать новый запрос.
Как сгенерировать "Дия. Подпись":
- в приложении "Дия" перейдите в "Меню" и выберите "Дия. Подпись";
- нажмите на переключатель "Активировать "Дия. Подпись";
- подтвердите личность через проверку по фото;
- придумайте 5-значный код.
После предоставления согласия из системы е-нотариат будет взыскан архив, который будет содержать копию нотариального документа в формате pdf-файла и электронную подпись нотариуса. Скачать документ можно будет в течение часа с момента сканирования QR-кода.
Другие услуги в "Дия"
"Дия" регулярно обновляет свой функционал и добавляет новые услуги. Как пример, в приложении можно:
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