МИД запустил новую услугу для украинцев за рубежом: упростит оформление документов

Министерство иностранных дел Украины запустило пилотный проект цифрового нотариата в 40 дипломатических учреждениях мира. Отныне украинцы за рубежом могут подавать заявления на нотариальные действия онлайн - через систему "е-Консул".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу .

Суть нововведения - автоматизация процедуры. Раньше для оформления доверенности или другого нотариального документа нужно было несколько раз лично посещать консульство.

Сибига рассказывает, что нужно было подать все необходимые документы в бумажном виде, написать заявление собственноручно; сообщить, какие именно полномочия он собирается передать другому лицу, согласовать с консулом текст необходимой доверенности; оплатить консульский сбор (обычно на почте или в банке), а затем ожидать печати доверенности консулом и ее получения во второй половине дня.

Были случаи, когда из-за отсутствия какого-то документа или неуверенности в том, какой именно текст доверенности подойдет для дальнейшего использования, людям приходилось посещать дипломатическое учреждение еще раз в другой день. Все это отнимало время, средства, ресурсы.

С сегодняшнего дня, 1 июля, все можно сделать дистанционно, а в учреждение прийти только для подписи готового документа.

Как работает новый цифровой нотариат

Система работает следующим образом:

гражданин подает онлайн-заявление через "е-Консул", загружает документы и образец доверенности;

система проверяет данные, формирует нотариальный документ и отправляет уведомление о готовности;

заявитель записывается в электронную очередь, приезжает в консульство для подписи и получает документ.

Услуга уже доступна в посольствах и консульствах Украины в Австралии, Алжире, Анголе, Аргентине, Ботсване, Вьетнаме, Гане, Эфиопии, Индии, Индонезии, Катаре, Кении, КНР, генконсульствах в Гуанчжоу и Шанхае, посольствах в Конго, Корее, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кувейте, Латвии, Малайзии, Марокко, Мексике, Мозамбике, ОАЭ, Омане, ЮАР, Перу, Руанде, Саудовской Аравии, Сенегале, Сингапуре, Таиланде, Тунисе, Чили, Японии, генконсульствах в Милане, Гамбурге и Гданьске.

По словам Сибиги, новая система сэкономит время и деньги украинцев, уменьшит нагрузку на консулов и станет еще одним шагом к сервису, "достойному современного европейского государства".

МИД планирует расширить цифровой нотариат на все дипучреждения после оценки пилотного этапа.