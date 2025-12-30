RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Украинцев будут кормить в ТЦК по меню армии, - Минобороны

Иллюстративное фото: в ТЦК начнут кормить украинцев (ddk.dn.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинцев, которые попадают в территориальные центры комплектования во время мобилизации, будут кормить за счет государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отметили в ведомстве, Кабмин обновил правила организации питания граждан, которые прибывают в ТЦК во время мобилизации. Соответствующую инициативу Минобороны правительство поддержало во время сегодняшнего заседания. 

"Согласно изменениям, граждан, прибывающих в ТЦК и СП во время мобилизации, будут обеспечиваться питанием за счет государства согласно каталогу продуктов питания, который используется в Вооруженных силах Украины", - добавили в Минобороны. 

В министерстве объяснили, что такие изменения позволят лучше организовать обеспечение людей на этапе подготовки и отправки в войска и до момента зачисления в списки воинских частей.

Каталог продуктов питания ВСУ

Стоит заметить, что каталог продуктов питания ВСУ служит официальным инструментом планирования, закупки и распределения продовольствия в армии.

Все подразделения получают питание в соответствии с установленными нормами калорийности и пищевой ценности.

Продукты из каталога должны соответствовать санитарным нормам, быть пригодными для длительного хранения и использования в полевых условиях.

В каталог обычно включают: консервы, сухие и быстрозавариваемые блюда, крупы, макаронные изделия, мясные и рыбные продукты, фрукты, воду и напитки, а также специализированные пайки.

В то же время каталог позволяет формировать меню и учитывать для тех солдат, которые придерживаются Халяль, Кашрут или отказывается от продуктов животного происхождения.

Детальнее о том, как кормят украинских воинов, - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКВойна в УкраинеМобилизация в Украине