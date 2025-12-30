Украинцев будут кормить в ТЦК по меню армии, - Минобороны

Как отметили в ведомстве, Кабмин обновил правила организации питания граждан, которые прибывают в ТЦК во время мобилизации. Соответствующую инициативу Минобороны правительство поддержало во время сегодняшнего заседания.

"Согласно изменениям, граждан, прибывающих в ТЦК и СП во время мобилизации, будут обеспечиваться питанием за счет государства согласно каталогу продуктов питания, который используется в Вооруженных силах Украины", - добавили в Минобороны.

В министерстве объяснили, что такие изменения позволят лучше организовать обеспечение людей на этапе подготовки и отправки в войска и до момента зачисления в списки воинских частей.