Українців годуватимуть у ТЦК за меню армії, - Міноборони

Українців, які потрапляють до територіальних центрів комплектування під час мобілізації, годуватимуть коштом держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
Як зазначили у відомстві, Кабмін оновив правила організації харчування громадян, які прибувають до ТЦК під час мобілізації. Відповідну ініціативу Міноборони уряд підтримав під час сьогоднішнього засідання.
"Згідно зі змінами, громадяни, які прибувають до ТЦК та СП під час мобілізації, забезпечуватимуться харчуванням коштом держави згідно з каталогом продуктів харчування, що використовується у Збройних силах України", - додали в Міноборони.
У міністерстві пояснили, що такі зміни дадуть змогу краще організувати забезпечення людей на етапі підготовки та відправки до військ і до моменту зарахування до списків військових частин.
Варто зауважити, що каталог продуктів харчування ЗСУ слугує офіційним інструментом планування, закупівлі та розподілу продовольства в армії.
Усі підрозділи отримують харчування відповідно до встановлених норм калорійності та харчової цінності.
Продукти з каталогу мають відповідати санітарним нормам, бути придатними для тривалого зберігання та використання в польових умовах.
До каталогу зазвичай включають: консерви, сухі та швидкозаварювані страви, крупи, макаронні вироби, м'ясні та рибні продукти, фрукти, воду та напої, а також спеціалізовані пайки.
Водночас каталог дає змогу формувати меню та враховувати для тих солдатів, які дотримуються Халяля, Кашрута або відмовляється від продуктів тваринного походження.
