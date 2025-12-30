Українців годуватимуть у ТЦК за меню армії, - Міноборони

Як зазначили у відомстві, Кабмін оновив правила організації харчування громадян, які прибувають до ТЦК під час мобілізації. Відповідну ініціативу Міноборони уряд підтримав під час сьогоднішнього засідання.

"Згідно зі змінами, громадяни, які прибувають до ТЦК та СП під час мобілізації, забезпечуватимуться харчуванням коштом держави згідно з каталогом продуктів харчування, що використовується у Збройних силах України", - додали в Міноборони.

У міністерстві пояснили, що такі зміни дадуть змогу краще організувати забезпечення людей на етапі підготовки та відправки до військ і до моменту зарахування до списків військових частин.