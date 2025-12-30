Украинцев будут кормить в ТЦК по меню армии, - Минобороны
Украинцев, которые попадают в территориальные центры комплектования во время мобилизации, будут кормить за счет государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Как отметили в ведомстве, Кабмин обновил правила организации питания граждан, которые прибывают в ТЦК во время мобилизации. Соответствующую инициативу Минобороны правительство поддержало во время сегодняшнего заседания.
"Согласно изменениям, граждан, прибывающих в ТЦК и СП во время мобилизации, будут обеспечиваться питанием за счет государства согласно каталогу продуктов питания, который используется в Вооруженных силах Украины", - добавили в Минобороны.
В министерстве объяснили, что такие изменения позволят лучше организовать обеспечение людей на этапе подготовки и отправки в войска и до момента зачисления в списки воинских частей.
Каталог продуктов питания ВСУ
Стоит заметить, что каталог продуктов питания ВСУ служит официальным инструментом планирования, закупки и распределения продовольствия в армии.
Все подразделения получают питание в соответствии с установленными нормами калорийности и пищевой ценности.
Продукты из каталога должны соответствовать санитарным нормам, быть пригодными для длительного хранения и использования в полевых условиях.
В каталог обычно включают: консервы, сухие и быстрозавариваемые блюда, крупы, макаронные изделия, мясные и рыбные продукты, фрукты, воду и напитки, а также специализированные пайки.
В то же время каталог позволяет формировать меню и учитывать для тех солдат, которые придерживаются Халяль, Кашрут или отказывается от продуктов животного происхождения.
