ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Украинцев будут кормить в ТЦК по меню армии, - Минобороны

Украина, Вторник 30 декабря 2025 20:22
UA EN RU
Украинцев будут кормить в ТЦК по меню армии, - Минобороны Иллюстративное фото: в ТЦК начнут кормить украинцев (ddk.dn.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинцев, которые попадают в территориальные центры комплектования во время мобилизации, будут кормить за счет государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отметили в ведомстве, Кабмин обновил правила организации питания граждан, которые прибывают в ТЦК во время мобилизации. Соответствующую инициативу Минобороны правительство поддержало во время сегодняшнего заседания.

"Согласно изменениям, граждан, прибывающих в ТЦК и СП во время мобилизации, будут обеспечиваться питанием за счет государства согласно каталогу продуктов питания, который используется в Вооруженных силах Украины", - добавили в Минобороны.

В министерстве объяснили, что такие изменения позволят лучше организовать обеспечение людей на этапе подготовки и отправки в войска и до момента зачисления в списки воинских частей.

Каталог продуктов питания ВСУ

Стоит заметить, что каталог продуктов питания ВСУ служит официальным инструментом планирования, закупки и распределения продовольствия в армии.

Все подразделения получают питание в соответствии с установленными нормами калорийности и пищевой ценности.

Продукты из каталога должны соответствовать санитарным нормам, быть пригодными для длительного хранения и использования в полевых условиях.

В каталог обычно включают: консервы, сухие и быстрозавариваемые блюда, крупы, макаронные изделия, мясные и рыбные продукты, фрукты, воду и напитки, а также специализированные пайки.

В то же время каталог позволяет формировать меню и учитывать для тех солдат, которые придерживаются Халяль, Кашрут или отказывается от продуктов животного происхождения.

Детальнее о том, как кормят украинских воинов, - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Война в Украине Мобилизация в Украине
Новости
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем