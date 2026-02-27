ua en ru
Пт, 27 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Это наш ментальный якорь": демограф объяснила, как люди 55+ повлияют на экономику после войны

Пятница 27 февраля 2026 13:14
UA EN RU
"Это наш ментальный якорь": демограф объяснила, как люди 55+ повлияют на экономику после войны Украинцы старшего возраста - "якорь" для других поколений (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Любое участие людей возрастной категории 55+ в составе рабочей силы будет вкладом в "послевоенный ренессанс" в Украине.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины имени М.В. Птухи Элла Либанова.

Читайте также: Успех и зарплата после 60: где искать работу в Украине, чтобы точно найти

Главное:

  • Ментальный "якорь": старшие люди менее склонны к эмиграции, поэтому их пребывание дома - важный стимул для возвращения молодежи.
  • "Повоенный ренессанс": когда стране будет не хватать рабочих рук, поколение 55+ станет стратегическим ресурсом экономики.
  • Изменение подходов: рынок труда должен перейти от вынужденного найма "серебряных" кадров к осознанной политике возрастной инклюзии.
  • Потенциал развития: ставку можно делать на освоение новых навыков, физическое восстановление и использование опыта старших кадров.

Почему украинцы старшего возраста - наш "якорь"

На вопрос о роли людей старшего возраста в восстановлении Украины после окончания войны, эксперт ответила, что они будут задействованы, прежде всего, "в составе рабочей силы".

"Любое участие людей 55+ в составе рабочей силы будет вкладом в "послевоенный ренессанс". Мне понравился этот термин, кстати, его автором является иностранец", - отметила Либанова.

Она напомнила также, что "земной шар стал меньше".

"Сегодня благодаря интернету, возможности работать дистанционно - многие люди легче принимают решение переехать в другое место и оттуда работать, где оплата будет такая же", - объяснила ученый.

Между тем люди старшего возраста "немного иначе относятся в целом к таким вопросам", ведь у них - "несколько иное ощущение патриотизма".

"Не хуже или лучше, чем у молодежи. Оно просто другое - из-за их меньшей мобильности. А если так, то они больше склонны не просто сюда возвращаться, но и передавать это свое отношение молодежи, молодому поколению", - рассказала Либанова.

Она добавила, что "люди старшего возраста значительно в меньшей степени в целом переезжают".

"Это - привязанность к своим корням и к месту, где они жили. Это, в определенной степени, наш якорь. Это - якорь для нашей молодежи: если родители будут здесь, к ним молодежь будет возвращаться. Это и для молодежи будет якорь - ментальный, психологический", - сообщила демограф.

Как изменится роль поколения 55+ после войны

Либанова признала, что сегодня, во время войны, привлечение людей 55+ на рынок труда в Украине - это уже в определенной степени необходимость.

"Но не стоит все упрощать до категорических противопоставлений. Стоит говорить и о "необходимости", и о "желательности", - отметила она.

По словам специалиста, "когда война завершится, начнется ренессанс не только потому, что кому-то это нужно", ведь "люди просто захотят вернуть себе нормальную и перспективную жизнь".

"Деньги в Украину придут, я просто уверена, увидите", - подчеркнула она.

&quot;Это наш ментальный якорь&quot;: демограф объяснила, как люди 55+ повлияют на экономику после войныПосле войны в Украину "придут деньги" (инфографика РБК-Украина)

Тем временем "рост инвестиций одновременно и потребует, и будет создавать возможности для увеличения уровня занятости".

"К нормальной работе захотят вернуться многие, кто сегодня не работает, но для многих уже сегодня нужно создавать условия ориентации на это", - подчеркнула Либанова.

Она добавила, что тогда в Украине нужно будет "раскрывать шире ворота занятости для старших людей и создавать для них соответствующие условия".

"Кстати, исследование "Серебряная экономика Украины: потенциал поколения 55+" как раз нацелено на то, чтобы уже сейчас понять пути перестройки политики привлечения старшего поколения - от мотивов ситуативной практической необходимости до осознанной и долгосрочной политики возрастной инклюзии", - поделилась демограф.

Она объяснила, что специалисты стремятся "найти "узлы" факторов, которые будут влиять на новое отношение к трудовому долголетию как среди населения, так и работодателей".

"Возможно, такими "узлами" или "точками сборки" станут исключительные ответственность и надежность старших работников, как об этом подчеркивают и работодатели, и ценят как важное качество большинство старшего населения", - предположила Либанова.

Или же, возможно, "ставку следует делать на развитие систем овладения новыми навыками в старшем возрасте, систем физического и эмоционального восстановления человека, потенциала".

В завершение ученый выразила уверенность в том, что "потенциал поколения 55+ значительно недооценен, причем обеими сторонами" - как самими работниками (которые часто занижают собственные возможности), так и работодателями (которые из-за предубеждений и стереотипов ограничивают участие людей старшего возраста на различных ролях и должностях).

"Впрочем, я уверена, что потребности экономики заставят пересмотреть роль серебряных кандидатов и рассмотреть их не только как резерв, но и стратегическую ценность", - подытожила эксперт.

Напомним, сегодня в Украине растет дефицит кадров, поэтому мы рассказывали, кому подняли зарплаты на 59% и кого не хватает работодателям.

Кроме того, мы сообщали, что коммунальщикам Киева не хватает специалистов и объясняли, спасут ли ситуацию женщины и пенсионеры.

Читайте также, как война изменила демографическую карту Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Экономика Украины спеціальність Инфраструктура Война в Украине Работа в Украине Профессия Работа Пенсионеры
Новости
Украина не может отбить, Россия захватить: Зеленский о том, почему не отдаст Донбасс
Украина не может отбить, Россия захватить: Зеленский о том, почему не отдаст Донбасс
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше