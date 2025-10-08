ua en ru
Украинцы смогут разводиться онлайн через "Дію": как будет работать услуга

Украина, Среда 08 октября 2025 22:06
Украинцы смогут разводиться онлайн через "Дію": как будет работать услуга Фото: Михаил Федоров, министр цифровой трансформации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Вскоре украинцы смогут разводиться онлайн через "Дію". Уже через месяц после подачи заявления брак будет официально расторгнут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"Взаимодействие с государством будет простым и без дополнительного стресса. Вам не придется носить с собой бумажные свидетельства или посещать ЗАГС", - отметил он.

По словам министра, услуга появится в "Дії" в 2026 году и будет доступна для супругов, которые не имеют несовершеннолетних детей.

После подачи заявления произойдет автоматическая проверка в реестрах, и, при условии отсутствии детей, уже через месяц брак будет расторгнут. В течение этого срока украинцы смогут отозвать заявление, если передумают разводиться.

Федоров также рассказал, что на портале "Дія" уже можно получить выписку о расторжении брака и заказать повторную выдачу свидетельства.

Напомним, украинское правительство разрешило запуск новых водительских услуг в "Дії". Украинцы получат возможность бронировать и закреплять номерные знаки за авто онлайн, без посещения Сервисных центров МВД.

Отметим, в Украине заработал Telegram-чатбот "Цифровой Михаил Федоров", который общается с украинцам от имени министра цифровой трансформации.

После старта он представляется цифровым двойником Федорова и предлагает обсудить "Дію", цифровые сервисы, электронное управление и вопросы, касающиеся цифровой трансформации.

