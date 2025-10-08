ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Українці зможуть розлучатись онлайн через "Дію": як працюватиме послуга

Україна, Середа 08 жовтня 2025 22:06
Українці зможуть розлучатись онлайн через "Дію": як працюватиме послуга Фото: Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Незабаром українці матимуть змогу розлучатися онлайн через "Дію". Вже через місяць після подання заяви шлюб буде офіційно розірвано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

"Взаємодія з державою буде простою та без додаткового стресу. Вам не доведеться носити із собою паперові свідоцтва чи відвідувати ДРАЦС", - зазначив він.

За словами міністра, послуга з’явиться в "Дії" у 2026 році і буде доступна для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей.

Після подання заяви відбудеться автоматична перевірка в реєстрах, і, за умови відсутності дітей, вже через місяць шлюб буде розірвано. Протягом цього терміну українці матимуть змогу відкликати заяву, якщо передумають розлучатися.

Федоров також розповів, що на порталі "Дія" вже можна отримати витяг про розірвання шлюбу та замовити повторну видачу свідоцтва.

Нагадаємо, український уряд дозволив запуск нових водійських послуг у "Дії". Українці отримають змогу бронювати та закріплювати номерні знаки за авто онлайн, без відвідування Сервісних центрів МВС.

Зазначимо, в Україні запрацював Telegram-чатбот "Цифровий Михайло Федоров", який спілкується з українцям від імені міністра цифрової трансформації.

Після старту він представляється цифровим двійником Федорова та пропонує обговорити "Дію", цифрові сервіси, електронне урядування та питання, що стосуються цифрової трансформації.

