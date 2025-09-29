Чат-бот "Цифровой Федоров" заработал в Украине: что он умеет и как авторизоваться
В Украине запустили Telegram-чат-бот "Цифровой Михаил Федоров", который общается с гражданами от имени министра цифровой трансформации и первого вице-премьер-министра Михаила Федорова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чат-бот.
Как работает "Цифровой Михаил Федоров"
После старта чат-бот представляется цифровым двойником министра и предлагает обсудить "Дію", цифровые сервисы, электронное управление и все вопросы, касающиеся цифровой трансформации.
Приветствие от чат-бота "Цифровой Михаил Федоров" (скриншот с чат-бота)
"Есть предложение или видишь проблему? Обязательно поделись! Самые интересные идеи передам непосредственно Михаилу", - говорится в сообщении чат-бота.
Общаться можно в текстовом или голосовом формате. Голосовой режим имитирует голос министра.
Начало общения с чат-ботом "Цифровой Михаил Федоров" (скриншот с чат-бота)
Важное уточнение
Чат бот предупреждает, что отвечает на основе открытых источников и может ошибаться. В то же время подчеркивает, что его ответы не следует воспринимать как официальные заявления.
Чтобы пользоваться чат-ботом, нужно подтвердить личность через приложение "Дія". Авторизация доступна только для граждан Украины.
Для работы с чат-ботом "Цифровой Михаил Федоров" нужно авторизоваться (скриншот с чат-бота)
Где найти актуальную информацию
"Цифровой Федоров" также предлагает подписаться на официальные страницы министра в TikTok, Instagram, Threads и X, чтобы получать подтвержденные новости.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине запустили AI-ассистента на портале "Дія", который позволяет получать государственные услуги через чат. Пока что доступна справка о доходах, вскоре добавят еще несколько услуг. Ассистент также объясняет возможности сервиса и подбирает услуги под конкретные ситуации. Это часть плана Украины стать к 2030 году лидером в использовании ИИ в публичном секторе.
Также мы рассказывали, что в Украине запускают онлайн-нотариат в приложении "Дія". Бета-тестирование е-Нотариата уже продолжается, а первые услуги для граждан станут доступны в 2026 году. Система объединяет все нотариальные реестры, упрощает работу нотариусов и обеспечивает безопасный и прозрачный доступ к нотариальным действиям.