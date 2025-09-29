Чат-бот "Цифровой Федоров" заработал в Украине: что он умеет и как авторизоваться

В Украине запустили Telegram-чат-бот "Цифровой Михаил Федоров", который общается с гражданами от имени министра цифровой трансформации и первого вице-премьер-министра Михаила Федорова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чат-бот .

Как работает "Цифровой Михаил Федоров"

После старта чат-бот представляется цифровым двойником министра и предлагает обсудить "Дію", цифровые сервисы, электронное управление и все вопросы, касающиеся цифровой трансформации.



Приветствие от чат-бота "Цифровой Михаил Федоров" (скриншот с чат-бота)

"Есть предложение или видишь проблему? Обязательно поделись! Самые интересные идеи передам непосредственно Михаилу", - говорится в сообщении чат-бота.

Общаться можно в текстовом или голосовом формате. Голосовой режим имитирует голос министра.



Начало общения с чат-ботом "Цифровой Михаил Федоров" (скриншот с чат-бота)

Важное уточнение

Чат бот предупреждает, что отвечает на основе открытых источников и может ошибаться. В то же время подчеркивает, что его ответы не следует воспринимать как официальные заявления.

Чтобы пользоваться чат-ботом, нужно подтвердить личность через приложение "Дія". Авторизация доступна только для граждан Украины.



Для работы с чат-ботом "Цифровой Михаил Федоров" нужно авторизоваться (скриншот с чат-бота)

Где найти актуальную информацию

"Цифровой Федоров" также предлагает подписаться на официальные страницы министра в TikTok, Instagram, Threads и X, чтобы получать подтвержденные новости.