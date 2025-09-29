ua en ru
НБУ резко снизил курс доллара на последний день сентября

Украина, Понедельник 29 сентября 2025 15:36
НБУ резко снизил курс доллара на последний день сентября Фото: курс доллара упал на 16 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 30 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3176 гривен за 1 доллар (-0,1613 грн).

За сентябрь доллар подорожал на 5 копеек (41,2602 грн/доллар на 31 августа).
НБУ резко снизил курс доллара на последний день сентября

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,4408 гривен за 1 евро (+0,0349 грн).
НБУ резко снизил курс доллара на последний день сентября

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 21 копейку до 41,26-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ резко снизил курс доллара на последний день сентября

udinform.com

На наличном рынке доллар упал до 41,60 гривен, евро упал до 48,90 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой из Глобус Банка, на этой неделе не стоит ожидать курсовых сюрпризов.

По его прогнозу, официальный курс доллара удержится в пределах 42 гривен. Колебания на рынке прогнозируются в диапазоне 41,2-41,5 гривен, что на 1,2-1,9% ниже начала года. Евро будет находиться в коридоре 48-49 гривен, который уже стал привычным для последних недель.

