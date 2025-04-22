Доллары не нужны? Почему украинцы сдают валюту и что будет с курсом

Перед Пасхой население Украины впервые за долгое время больше продавало валюту, чем покупало. НБУ имеет возможность держать курс стабильным еще длительное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой недельный обзор инвесткомпании ICU .

Как отмечается в обзоре, дефицит валюты резко уменьшился на прошлой неделе благодаря меньшему спросу на валюту. На безналичном рынке чистая покупка валюты сократилась почти на треть до 185 млн долларов.

По данным инвесткомпании, в розничном сегменте впервые с августа 2023 года продажа валюты превысила покупку, и население продало на 32 млн долларов больше, чем купило.

Продажа валюты преобладала как в наличном, так и безналичном сегментах. Поэтому в итоге общий дефицит валюты на рынке уменьшился на 57% до 153 млн долларов.

НБУ воспользовался снижением дефицита валюты и уменьшил интервенции на 41% до 314 млн долларов, сохранив курс гривны к доллару США на уровне 41,39 грн/доллар. Однако, из-за дальнейшего роста стоимости евро относительно доллара ослабил официальный курс гривны к евро на 0,2% до очередного максимума - 47,03 грн/евро, говорится в обзоре.



Прогноз курса

Как отмечают аналитики, предпраздничная неделя отметилась уменьшением активности бизнес-покупателей валюты и увеличением продажи валюты населением в канун Пасхи. Именно поэтому произошло значительное снижение дефицита валюты, что и способствовало уменьшению интервенций НБУ без существенного влияния на курс гривны.

"При таких условиях НБУ имеет еще меньше причин для перехода к постепенному ослаблению гривны и при большей международной помощи может сохранять курс близким к текущему уровню еще длительное время", - говорится в обзоре.