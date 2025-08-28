ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

НБУ снизил курс доллара на последний день августа

Украина, Четверг 28 августа 2025 15:34
UA EN RU
НБУ снизил курс доллара на последний день августа Фото: курс доллара упал на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне на последний рабочий день августа. За месяц доллар подешевел на 50 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29-31 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,2602 гривен за 1 доллар (-0,0620 грн).
НБУ снизил курс доллара на последний день августа

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,1341 гривен за 1 евро (0,2541 грн).
НБУ снизил курс доллара на последний день августа

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 41,25-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ снизил курс доллара на последний день августа

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал до 41,50 гривен, курс евро до 48,45 гривен.

Курс доллара в августе

НБУ держал курс доллара в августе ниже, чем в июле. Доллар несколько раз обновлял минимумы с начала апреля, когда курс был самым низким в этом году.

В итоге курс доллара за август упал на 50 копеек - с 41,76 до 41,26 грн/доллар.

На наличном рынке курс доллара упал за месяц на 40 копеек до 41,50 гривен. Курс евро опустился на 25 копеек до 48,45 гривен.

За последний год курс доллара практически не изменился. Курс НБУ на 31 августа 2024 года составлял 41,19 грн/доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
Новости
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы