НБУ снизил курс доллара на последний день августа

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне на последний рабочий день августа. За месяц доллар подешевел на 50 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

На наличном рынке курс доллара упал до 41,50 гривен, курс евро до 48,45 гривен.

На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 41,25-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс на 29-31 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,2602 гривен за 1 доллар (-0,0620 грн).

Курс доллара в августе

НБУ держал курс доллара в августе ниже, чем в июле. Доллар несколько раз обновлял минимумы с начала апреля, когда курс был самым низким в этом году.

В итоге курс доллара за август упал на 50 копеек - с 41,76 до 41,26 грн/доллар.

На наличном рынке курс доллара упал за месяц на 40 копеек до 41,50 гривен. Курс евро опустился на 25 копеек до 48,45 гривен.

За последний год курс доллара практически не изменился. Курс НБУ на 31 августа 2024 года составлял 41,19 грн/доллар.