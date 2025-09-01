ua en ru
Пн, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинцы открыли в Будапеште школу имени Тараса Шевченко: обучение на родном языке

Венгрия, Понедельник 01 сентября 2025 19:03
UA EN RU
Украинцы открыли в Будапеште школу имени Тараса Шевченко: обучение на родном языке В Венгрии заработала еще одна украинская школа (фото: Facebook/MFA of Ukraine)
Автор: Василина Копытко

В Венгрии заработала еще одна официальная украинская школа, основанная местной громадой. Новое учебное заведение в Будапеште получило имя Тараса Шевченко и уже с этого учебного года принимает учеников в начальные классы. В перспективе оно будет развиваться как полноценная средняя школа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Украинские школы в Венгрии

Школа создана при Государственном самоуправлении украинцев Венгрии при поддержке спикера украинской национальности в парламенте Лилианы Грексы.

Идея создания сети официальных украинских школ в Венгрии получила развитие после переговоров между Президентом Владимиром Зеленским и венгерской стороной летом 2023 года.

Первым заведением стала Украинско-венгерская средняя школа и гимназия, которая через несколько месяцев после договоренностей получила государственную лицензию. Сейчас там учатся на украинском языке 360 детей.

В этом году еще два заведения официально получили статус школ:

  • Украинская школа имени Тараса Шевченко в Будапеште - начальные классы с перспективой развития в среднюю школу;
  • Школа на базе учебно-воспитательного комплекса "Maszoret Avot" - ранее образовательный центр, теперь полноценное заведение для около 300 детей. В рамках школы действует также садик. Она создана благодаря сотрудничеству украинской организации "Единство" и венгерской автономной православной еврейской громады и станет пространством диалога трех культур - украинской, венгерской и еврейской.

Кроме этих трех официальных школ, в Венгрии действует еще ряд украинских образовательных центров и воскресных школ, где учатся дети из украинских и смешанных семей.

Украинцы открыли в Будапеште школу имени Тараса Шевченко: обучение на родном языкеШколу создали при Государственном самоуправлении украинцев Венгрии (фото: Facebook/MFA of Ukraine)

Поддержка государства

Министерство иностранных дел Украины во главе с Андреем Сибигой определяет развитие украинских общин и образовательных учреждений за рубежом как один из приоритетов. Посольство Украины в Венгрии обеспечивает школы учебниками и книгами.

Накануне нового учебного года украинские образовательные учреждения посетили посол Федор Шандор, руководитель патронатной службы министра Дмитрий Тужанский и народный депутат Юлия Гришина, которые присоединились к празднованию Дня знаний.

Украинские школы в Венгрии не только дают возможность детям учиться на родном языке, но и становятся важными центрами сохранения идентичности, культурной дипломатии и развития добрососедства между Украиной и Венгрией.

Украинцы открыли в Будапеште школу имени Тараса Шевченко: обучение на родном языкеУкраинцы открыли в Будапеште школу имени Тараса Шевченко: обучение на родном языкеВ школе будут преподавать на украинском языке (фото: Facebook/MFA of Ukraine)

Читайте также о том, что с 1 сентября 2025 года в Украине начинается экспериментальный проект для внедрения 12-летней школы. Речь идет о тестировании новых программ, разработанных специально под этот формат.

Ранее мы писали о том, каким будет дистанционное обучение в этом году и для кого.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Будапешт Школа
Новости
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим