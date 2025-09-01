Українці відкрили в Будапешті школу імені Тараса Шевченка: навчання рідною мовою
В Угорщині запрацювала ще одна офіційна українська школа, започаткована місцевою громадою. Новий заклад освіти у Будапешті отримав ім’я Тараса Шевченка та вже з цього навчального року приймає учнів до початкових класів. У перспективі він розвиватиметься як повноцінна середня школа.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ України у Facebook.
Українські школи в Угорщині
Школа створена при Державному самоврядуванні українців Угорщини за підтримки речниці української національності в парламенті Ліліани Грекси.
Ідея створення мережі офіційних українських шкіл в Угорщині набула розвитку після переговорів між Президентом Володимиром Зеленським та угорською стороною влітку 2023 року.
Першим закладом стала Українсько-угорська середня школа та гімназія, яка за кілька місяців після домовленостей отримала державну ліцензію. Нині там навчаються українською мовою 360 дітей.
Цьогоріч ще два заклади офіційно отримали статус шкіл:
- Українська школа імені Тараса Шевченка в Будапешті - початкові класи з перспективою розвитку до середньої школи;
- Школа на базі навчально-виховного комплексу "Maszoret Avot" - раніше освітній осередок, тепер повноцінний заклад для близько 300 дітей. У межах школи діє також садок. Вона створена завдяки співпраці української організації "Єдність" та угорської автономної православної єврейської громади й стане простором діалогу трьох культур - української, угорської та єврейської.
Окрім цих трьох офіційних шкіл, в Угорщині діє ще низка українських освітніх осередків і недільних шкіл, де навчаються діти з українських та змішаних сімей.
Школу створили при Державному самоврядуванні українців Угорщини (фото: Facebook/MFA of Ukraine)
Підтримка держави
Міністерство закордонних справ України на чолі з Андрієм Сибігою визначає розвиток українських громад і освітніх закладів за кордоном як один із пріоритетів. Посольство України в Угорщині забезпечує школи підручниками та книжками.
Напередодні нового навчального року українські освітні заклади відвідали посол Федір Шандор, керівник патронатної служби міністра Дмитро Тужанський і народна депутатка Юлія Гришина, які долучилися до святкування Дня знань.
Українські школи в Угорщині не лише дають можливість дітям навчатися рідною мовою, а й стають важливими центрами збереження ідентичності, культурної дипломатії та розвитку добросусідства між Україною та Угорщиною.
У школі викладатимуть українською мовою (фото: Facebook/MFA of Ukraine)
