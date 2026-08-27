Украинцы стали конкурентами, а не беженцами: The Guardian про обиды Варшавы на Киев

Хотя после начала полномасштабного вторжения РФ Польша стала одним из главных союзников Украины и открыла границу для миллионов украинцев, сейчас отношения между двумя странами ухудшились. Однако поляки проявляют близорукость, отталкивая украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал издания The Guardian .

В начале 2022 года польское правительство выступало за поддержку Киева на Западе, передавало оружие и финансовую помощь, а украинские лидеры публично благодарили Польшу за ее поддержку. Это казалось началом нового этапа в отношениях двух государств, несмотря на сложную историю между ними. Однако, как пишет Guardian, "медовый месяц" оказался непродолжительным.

Поляки все меньше поддерживают украинцев

Одним из показателей смены настроений стало отношение польского общества к украинским беженцам. Согласно опросу польского центра CBOS, проведенному в прошлом месяце, 52% поляков выступают против принятия страной украинских беженцев. В то же время в Польше все чаще раздаются заявления об усталости от поддержки Киева.

Представители польских правых также утверждают, что передача Украине значительного количества оружия якобы ослабила свои оборонные возможности Польши на случай потенциальной российской агрессии.

К этому прилагаются споры вокруг исторической памяти. Очередное обострение произошло после того, как Владимир Зеленский назвал воинскую часть в честь Украинской повстанческой армии, отдельные участники которой в 1943 могли участвовать в убийствах поляков.

Польская сторона резко отреагировала на этот шаг. Президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла – высшей государственной награды Польши, которой могут награждать иностранцев.

В результате обе стороны не захотели отступать, а отношения между Варшавой и Киевом фактически оказались в состоянии заморозки.

Украинцы перестали быть только беженцами

По мнению автора материала, одна из главных проблем состоит в том, что Польша не до конца осознала долгосрочный характер изменений, вызванных войной.

Украинцы, которые сначала жили в польских семьях, постепенно начали арендовать или покупать жилье. Они создавали бизнесы, формировали свою общину и все чаще конкурировали с местными жителями на рынке труда и в предпринимательстве.

Этот процесс означал, что украинцы перестали быть для польского общества только людьми, которым необходимо оказать помощь.

Издание считает такое развитие естественным и даже положительным, однако именно оно изменило характер отношений. Сочувствие и благотворительность перестали быть основой взаимодействия, поскольку украинцы начали строить самостоятельную жизнь в Польше.

Для страны, после Второй мировой войны остававшейся преимущественно этнически однородной, такая трансформация, по мнению автора, оказалась сложной.

Киев больше не нуждается в "адвокате" в Европе

Изменения произошли не только среди украинских беженцев, но и на уровне самой Украины.

После 2022 года Украина постепенно превратилась из получателя масштабной западной помощи в страну, которая развивает собственные военные технологии и экспортирует соответствующий опыт.

Украинские лидеры также получили непосредственный доступ к руководству США и ведущим странам Западной Европы. Поэтому Киеву уже не нужен посредник или "адвокат" в Брюсселе, которым Польша традиционно пыталась себя видеть.

Это создает дополнительное напряжение, зависть и обиду в отношениях. Варшава, по мнению автора, продолжала исходить из предположения, что именно она будет играть особую роль в будущем Украины.

Какими могут стать отношения после войны

The Guardian считает, что Польша и Украина не смогли достаточно подготовиться к долгосрочным последствиям войны.

В частности, польские власти не подготовили общество к тому, что значительная часть украинских беженцев останется в стране и станет полноценной частью общества. В то же время Варшава, по оценке издания, не учла рост политических и экономических амбиций Украины.

Автор прогнозирует, что в ближайшие годы Украина будет все больше интегрироваться в европейское пространство, а украинцы – в европейские экономики.

Это означает не только сотрудничество, но и конкуренцию. Украинские компании и работники могут конкурировать с французскими, немецкими и польскими, как в свое время польские компании и граждане конкурировали на рынках Западной Европы.

При этом украинские лидеры все чаще будут приезжать в Брюссель, Париж и Берлин уже не как просители помощи, а как представители страны, считающей свой вклад в защиту Европы основанием для равноправного голоса.