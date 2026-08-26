Волынь или деньги? Главные причины ухудшения отношения поляков к украинцам
Большинство поляков связывают ухудшение отношения к украинцам со спорами вокруг исторической памяти и социальными выплатами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS) по заказу издания Dziennik Gazeta Prawna.
По данным социологов, респонденты выделили несколько основных факторов, влияющих на восприятие украинцев в стране:
- 45,4% - споры вокруг Волынской трагедии и исторической политики;
- 36,4% - вопросы социальных выплат, которые получают украинцы в Польше;
- 26,2% - деятельность российской пропаганды и дезинформация в сети;
- 24,4% - действия и высказывания украинских политиков по поводу Польши.
При этом только 7,6% опрошенных считают, что отношение поляков к украинцам вообще не ухудшилось.
Политическое разделение во взглядах респондентов
Авторы исследования отмечают заметное политическое разделение среди граждан при определении причин ухудшения отношения к украинцам.
Сторонники правящего политического лагеря чаще всего называли следующие причины:
- 49,5% - российская пропаганда и дезинформация;
- 37,2% - споры вокруг Волынской трагедии;
- 24,6% - социальные выплаты украинцам в Польше.
Среди сторонников правоконсервативной оппозиции приоритеты распределились иначе:
- 55,1% - споры вокруг Волынской трагедии и исторической политики;
- 47,8% - объем социальных выплат для украинцев;
- 35,6% - действия и выражения украинских политиков по поводу Польши.
Опрос был проведен 17-20 августа смешанным методом среди 1000 взрослых жителей Польши.
Напомним, недавний опрос показал, что 67,2% поляков поддерживают идею депортации украинских мужчин, не имеющих легальной работы в Польше.
Отметим, с начала полномасштабной войны Польша предоставила защиту 1,73 млн украинцев, вынужденных уехать из-за российского вторжения.