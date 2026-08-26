Волынь или деньги? Главные причины ухудшения отношения поляков к украинцам

Фото: поляки рассказали, почему хуже относятся к украинцам (Getty Images)

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Большинство поляков связывают ухудшение отношения к украинцам со спорами вокруг исторической памяти и социальными выплатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS) по заказу издания Dziennik Gazeta Prawna.