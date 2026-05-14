Украинцам за рубежом упростили оформление важного документа детям

22:19 14.05.2026 Чт
2 мин
МИД впервые запустило цифровую услугу для украинских семей за рубежом
aimg Валерия Абабина
Украинцам за рубежом упростили оформление важного документа детям Фото: Украинцам за границей упростили оформление документа (Getty Images)
Украинцы за рубежом отныне могут дистанционно оформить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) для детей до 18 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Telegram.

Как получить новую услугу

В МИД объяснили, что родители и законные представители могут подать заявку онлайн в несколько шагов без необходимости выезда в Украину. Услуга доступна через систему "е-Консул" или в дипломатических учреждениях Украины.

"Это первая в истории украинской консульской службы полностью дистанционная цифровая услуга", - подчеркнул министр Андрей Сибига.

В ведомстве также сообщили, что работают над расширением сервиса - в будущем оформлять РНОКПП за рубежом смогут все граждане Украины, которые в этом нуждаются.

Для чего нужен налоговый номер

РНУКПП (Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) - является ключевым документом, который нужен для решения ряда практических вопросов, в частности при оформлении паспортных документов и осуществления нотариальных действий.

Налоговый номер также является важной составляющей доступа к государственным реестрам и цифровым сервисам. Его оформление позволяет детям и родителям пользоваться более широким спектром государственных услуг даже находясь за рубежом.

Цифровизация государственных услуг

Ранее мы сообщали, что в приложении Дія также запустили новые услуги для родителей и детей, в частности возможность оформления РНОКПП онлайн и электронной карточки налогоплательщика.

Также РБК-Украина рассказывало, что в Украине усиливают цифровые механизмы контроля при пересечении границы и оформления поездок.

В частности, с 12 мая в системе еЧерга заработал новый функционал, который автоматически проверяет наличие и действие международного страхового сертификата "Зеленая карта" во время бронирования места в онлайн-очереди.

Если страховой полис отсутствует или еще не вступил в силу, система может отменить или ограничить действие записи в очереди до момента выполнения требований.

В Минразвития напомнили, что "Зеленая карта" является обязательной для всего коммерческого транспорта, который выезжает за границу, в том числе автобусов и грузовиков.

Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
