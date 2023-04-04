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Украинцы сократили покупку валюты в банках: сколько приобрели за последний месяц

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Украина, Вторник 04 апреля 2023 09:11
Украинцы сократили покупку валюты в банках: сколько приобрели за последний месяц Фото: украинцы с начала года пополнили свои валютные резервы почти на 2 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в марте 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 388,0 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 812,3 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 424,3 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, в марте украинцы сократили покупку валюты на 80,5 млн долларов по сравнению с февралем, когда они купили 504,8 млн долларов.

Украинцы сократили покупку валюты в банках: сколько приобрели за последний месяц

Всего с начала 2023 года украинцы продали 5 140,0 млн долларов и купили на 7 096,9 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 1 956,8 млн долларов.

Украинцы сократили покупку валюты в банках: сколько приобрели за последний месяц

Данные показывают, что спрос на безналичную валюту сократился в два раза до 147,1 млн долларов (310,3 млн долларов марте). Эту валюту украинцы покупают в банках по курсу, близкому официальному (36,6 гривен плюс комиссия). Поскольку в марте на наличном рынке курс упал с 40 до 38 гривен, то эти операции почти потеряли смысл.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в июле 2022 года разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при условии размещения на депозит на срок более трех месяцев. Также украинцы могут застраховаться от колебаний официального курса.

Напомним, за 2022 год население продало валюты на 14 461,4 млн долларов и купило на 15 341,5 млн долларов. Чистая покупка составила 880,1 млн долларов.

За 2021 год население продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.

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