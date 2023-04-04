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Українці скоротили купівлю валюти у банках: скільки придбали за останній місяць

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Україна, Вівторок 04 квітня 2023 09:11
Українці скоротили купівлю валюти у банках: скільки придбали за останній місяць Фото: українці з початку року поповнили свої валютні резерви майже на 2 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Населення України в березні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 388,0 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 812,3 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 424,3 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Таким чином, у березні українці скоротили купівлю валюти на 80,5 млн доларів порівняно з лютим, коли вони купили 504,8 млн доларів.

Українці скоротили купівлю валюти у банках: скільки придбали за останній місяць

Всього з початку 2023 року українці продали 5 140,0 млн доларів і купили на 7 096,9 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 1 956,8 млн доларів.

Українці скоротили купівлю валюти у банках: скільки придбали за останній місяць

Дані показують, що попит на безготівкову валюту скоротився вдвічі до 147,1 млн доларів (310,3 млн доларів березні). Цю валюту українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 гривень плюс комісія). Оскільки у березні на готівковому ринку курс впав із 40 до 38 гривень, то ці операції майже втратили сенс.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України у липні 2022 року дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит на строк понад три місяці. Також українці можуть застрахуватися від вагань офіційного курсу.

Нагадаємо, за 2022 рік населення продало валюти на 14 461,4 млн доларів і купило на 15 341,5 млн. доларів. Чиста покупка склала 880,1 млн доларів.

За 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.

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