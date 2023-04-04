Українці скоротили купівлю валюти у банках: скільки придбали за останній місяць

Фото: українці з початку року поповнили свої валютні резерви майже на 2 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Населення України в березні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 388,0 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 812,3 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 424,3 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Таким чином, у березні українці скоротили купівлю валюти на 80,5 млн доларів порівняно з лютим, коли вони купили 504,8 млн доларів. Всього з початку 2023 року українці продали 5 140,0 млн доларів і купили на 7 096,9 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 1 956,8 млн доларів. Дані показують, що попит на безготівкову валюту скоротився вдвічі до 147,1 млн доларів (310,3 млн доларів березні). Цю валюту українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 гривень плюс комісія). Оскільки у березні на готівковому ринку курс впав із 40 до 38 гривень, то ці операції майже втратили сенс.