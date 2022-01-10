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Українці за 2021 рік продали банкам 1,6 млрд доларів

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Україна, Понеділок 10 січня 2022 10:36
Українці за 2021 рік продали банкам 1,6 млрд доларів Фото: українці в 2021 році продали 1,6 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Населення України в грудні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2 757,4 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 2 511,3 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 246,2 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Таким чином, у грудні українці відновили продаж валюти після чотиримісячної перерви.

Українці за 2021 рік продали банкам 1,6 млрд доларів

Всього за 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.

Українці за 2021 рік продали банкам 1,6 млрд доларів

Зазначимо, згідно з даними, які враховують безготівкову валюту, за 2020 рік населення продало банкам валюти на 19 241,5 млн доларів і купило на 18 004,4 млн доларів. Чистий продаж склав 1 237,1 млн доларів.

Безготівкові операції з купівлі-продажу валюти для населення стали доступні з лютого 2019 року. НБУ з 2021 року почав враховувати в статистиці дані з купівлі-продажу безготівкової валюти.

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