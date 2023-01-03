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Украинцы увеличили покупку валюты в банках в конце года

Новина українською →
Украина, Вторник 03 января 2023 09:07
Украинцы увеличили покупку валюты в банках в конце года Фото: украинцы за 2022 пополнили свои валютные резервы на 880 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в декабре 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 411,3 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 875,0 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 463,7 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, в декабре украинцы увеличили покупку валюты по сравнению с ноябрем, когда они купили 390,6 млн долларов.

Украинцы увеличили покупку валюты в банках в конце года

Всего с начала 2022 года население продало валюты на 14 461,4 млн долларов и купило на 15 341,5 млн долларов. Чистая покупка составила 880,1 млн долларов.

Украинцы увеличили покупку валюты в банках в конце года

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 21 июля разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при условии размещения на депозит на срок более трех месяцев.

Данные показывают, что за декабрь население купило безналичной валюты на 450,5 млн долларов. По сравнению с ноябрем эта сумма выросла на 88,4 млн долларов.

Напомним, всего за 2021 год население продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.

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