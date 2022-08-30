Купити валюту в Україні можна значно дешевше, але є умови

Національний банк України з 21 липня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит на строк більше трьох місяців. Після цього долари або євро можна буде зняти в касах банків.

Про те, які умови діють в українських фінустановах, в матеріалі РБК-Україна .

Дешева валюта

Курс долара, за яким банки продають валюту на депозит, суттєво нижчий від ринкового на готівковому ринку. Якщо в обмінниках станом на кінець серпня, долар можна купити приблизно за 40,50 гривень, то для депозиту валюту можна купити майже на 10% дешевше.

Різниця в курсах пояснюється тим, що банки продають населенню долари за міжбанківським курсом, який підтримується за рахунок інтервенцій НБУ. Це офіційний курс 36,6 гривень за долар плюс певний відсоток. Зазвичай, це більше 1%. Втім, банки можуть стягувати ще й додаткові комісії.

НБУ нещодавно уточнив, що банки під час продажу безготівкової іноземної валюти громадянам із подальшим її розміщенням на депозит "можуть встановлювати курс цієї операції самостійно". Отже, банки встановлюють цей курс щодня.

Умови в банках

За умовами НБУ, максимальна сума депозиту в одному банку не може перевищувати 50 тисяч гривень в еквіваленті.

Ставки, за якими банки розміщують валюту на депозит, - мінімальні та починаються від 0,1% річних. Однак такі ставки діяли для валютних депозитів і до початку війни. Для євро ставки нижчі, ніж для долара. Купівля валюти доступна як у касах банків, так і у мобільних додатках.

РБК-Україна звернулося за коментарями щодо умов купівлі валюти на депозит до найбільших за обсягом депозитів українських банків. На момент публікації редакція отримала відповіді не від усіх банків. Водночас лідер за обсягом депозитів населення державний ПриватБанк зараз не надає такої послуги.

банк курс долара ставка, % річних в доларах мінімальна сума вкладу строки депозитів, місяців додаткові умови та комісії А-Банк 37,746 0,1 30 доларів 3-12 Додаткові комісії відсутні Південний 37,40 0,5 100 доларів 3-24 Поповнення вкладу та автоматична пролонгація не передбачені. Виплата процентів відбувається щомісяця monobank (Универсал банк) 37,50 0,1 100 доларів 3-12 Немає додаткових комісій Укргазбанк 36,9343 0,5-1,2 100 доларів 3-24 За купівлю валюти стягується комісія 0,5% від суми мінімум 100 грн Укрексімбанк 37,30 1,5-2,7 1000 доларів 3-120 Комісія за купівлю валюти 0,5% від суми, але не менше 500 гривень Таскомбанк 36,9343 1,0-2,3 100 доларів 3-24 При розміщенні вкладу строком на 12 місяців комісія за придбання валюти становить 0,5%, але не менше 100 грн

Крім того, у "Креді Агріколь Банк" повідомили, що наразі банк знаходиться на етапі реалізації даної послуги. Банк буде пропонувати стандартні умови розміщення валютного вкладу: валюта вкладу - долар США, строк розміщення - від 6 місяців, мінімальна сума - 1000 доларів, ставка - 0,01%.