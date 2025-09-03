ua en ru
НБУ сохраняет доллар как базовую валюту в Украине, но рассматривает евро

Украина, Среда 03 сентября 2025 14:26
НБУ сохраняет доллар как базовую валюту в Украине, но рассматривает евро Фото: Доллар остается главной валютой в Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины пока сохраняет доллар США как главную курсообразующую валюту. В то же время регулятор изучает возможные изменения из-за усиления экономических и финансовых связей с Европейским Союзом.

Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Интерфакс-Украина".

Основная валюта для курса

"Если говорить о курсообразующей валюте, то у нас ею остается доллар США. На сегодня фокус на нем все еще преобладает, несмотря на все эти структурные изменения", - сказал первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Он добавил, что со временем изменения будут неизбежны.

Евроинтеграционный контекст

По словам Николайчука, в перспективе большинство внешних показателей Украина будет вынуждена переводить именно в евро. Это обусловлено курсом на евроинтеграцию и экономическим сотрудничеством с ЕС.

Исторически акцент делался на соотношении гривна-доллар. Однако с начала полномасштабной войны связи со странами Европы существенно выросли. Основная часть импорта идет из ЕС, а международная помощь последние два года поступает преимущественно в евро.

Резервы и первые изменения

Усиление роли евро отражается и в структуре международных резервов Украины. Средства, которые правительство получает в евро, включаются в резервы.

"В последние годы мы уже начали делать первые изменения - публиковать платежный баланс и международные резервы не только в долларах, но и в евро и гривне", - пояснил Николайчук.

Он уточнил, что сейчас четкого плана менять базовую валюту нет, и пока главной остается доллар.

"То есть вопрос мы активно изучаем, но сказать, что у нас есть четкий план, что завтра или до конца года мы планируем изменить курсообразующую валюту, я пока не могу. Добавлю, что курсообразующая валюта должна быть одна, пока это доллар", - сказал первый заместитель главы Нацбанка.

Сейчас официальный курс гривны к доллару США определяется на основе серии сделок на межбанковском валютном рынке. Официальные курсы обмена других валют определяются НБУ на основе официального курса к доллару и кросс-курсов соответствующих иностранных валют. Таким образом, доллар является курсообразующей валютой.

В процессе вступления в Европейский Союз Украина возьмет на себя обязательства перейти на евро и полностью отказаться от гривны.

