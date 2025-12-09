Украинцы подали рекордное количество заявок на "зимнюю тысячу": как оформить выплату

Украинцы подали более 15,8 млн заявок на получение зимней тысячи - на 1,8 млн больше, чем в прошлом году. В Минсоцполитики обещают осуществить выплаты по всем заявкам.

РБК-Украина сообщает об этом со ссылкой на слова заместителя министра социальной политики, семьи и единства Татьяны Кириенко во время брифинга .

Она отмечает, что государство полностью готово профинансировать все поданные заявки, даже несмотря на рост количества желающих.

"Мы готовимся, чтобы все заявки были удовлетворены. Хочу заверить, что все получат свою зимнюю поддержку", - подчеркнула она.

В ведомстве прогнозируют, что в этом году количество заявок будет еще больше, но процесс выплат останется без задержек.

Как получить "Зимнюю поддержку"

Украинцы могут оформить выплату по программе "Зимняя поддержка" через приложение "Дія" или в отделениях "Укрпочты". Помощь составляет 1 000 гривен, и один гражданин может получить только одну такую выплату. Для детей заявку подают родители, опекуны или законные представители, но получить средства могут только те, кто находится в Украине.

Для того, чтобы оформить выплату в "Дії", нужно:

в разделе "Сервисы" выбрать пункт "Зимняя поддержка";

подать заявку для себя или ребенка, добавив свидетельство о рождении;

выбрать карту "Национальный кэшбек" или открыть ее прямо в "Дії";

подтвердить, что вы находитесь в Украине, и отправить заявку;

после подачи заявка получит статус "в обработке".

Через "Укрпочту" помощь поступает автоматически получателям пенсий или соцвыплат через почтового оператора - в день выплаты. Также этот способ доступен опекунам детей, людям без РНОКПП, тем, кто не пользуется "Дією", или не может добавить документы ребенка.

На что можно потратить средства

Потратить 1 000 гривен нужно до 30 июня 2026 года - неиспользованный остаток вернут в бюджет. Снятие наличных не предусмотрено. Разрешенные категории платежей: