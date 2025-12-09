Українці подали рекордну кількість заявок на "зимову тисячу": як оформити виплату

Українці подали понад 15,8 млн заявок на отримання зимової тисячі - на 1,8 млн більше, ніж торік. У Мінсоцполітики обіцяють здійснити виплати за всіма заявками.

РБК-Україна повідомляє про це з посиланням на слова заступниці міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Тетяни Кірієнко під час брифінгу .

Вона зазначає, що держава повністю готова профінансувати всі подані заявки, навіть попри зростання кількості охочих.

"Ми готуємося, щоб всі заявки були задоволені. Хочу запевнити, що всі отримають свою зимову підтримку", - наголосила вона.

У відомстві прогнозують, що цього року кількість заявок буде ще більшою, але процес виплат залишиться без затримок.

Як отримати "Зимову підтримку"

Українці можуть оформити виплату за програмою "Зимова підтримка" через застосунок "Дія" або у відділеннях "Укрпошти". Допомога становить 1 000 гривень, і один громадянин може отримати лише одну таку виплату. Для дітей заявку подають батьки, опікуни або законні представники, але отримати кошти можуть лише ті, хто перебуває в Україні.

Для того, щоб оформити виплату в "Дії", потрібно:

у розділі "Сервіси" обрати пункт "Зимова підтримка";

подати заявку для себе або дитини, додавши свідоцтво про народження;

обрати картку "Національний кешбек" або відкрити її просто у "Дії";

підтвердити, що ви перебуваєте в Україні, та надіслати заявку;

після подачі заявка отримає статус "в обробці".

Через "Укрпошту" допомога надходить автоматично одержувачам пенсій чи соцвиплат через поштового оператора - у день виплати. Також цей спосіб доступний опікунам дітей, людям без РНОКПП, тим, хто не користується "Дією", або не може додати документи дитини.

На що можна витратити кошти

Витратити 1 000 гривень потрібно до 30 червня 2026 року - невикористаний залишок повернуть до бюджету. Зняття готівки не передбачене. Дозволені категорії платежів: