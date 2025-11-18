Украинцы подали 7 миллионов заявлений на "Зимнюю поддержку" в "Дії": как получить 1000 гривен

Что известно о программе "Зимняя поддержка"

Программа "Зимняя поддержка" в 2025 году предусматривает одноразовую денежную помощь в размере 1000 гривен для всех украинцев. Подать заявку можно двумя способами: онлайн через приложение "Дія" с 15 ноября или письменно в отделениях "Укрпочты" с 18 ноября до 24 декабря 2025 года.

Выплату автоматически получат пенсионеры и получатели социальных пособий через "Укрпочту". Другие категории, которые не пользуются "Дією", не имеют РНУКПП, получают пенсию на банковский счет, или подают заявления на детей или недееспособных лиц, должны обратиться в почтовое отделение с документами, подтверждающими личность и право на помощь.

Средства можно потратить до 30 июня 2026 года на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, книги, почтовые услуги или благотворительность. Для доставки и обслуживания выплат "Укрпочта" привлекла более 26 тысяч стационарных и мобильных отделений по всей Украине, включая отдаленные и прифронтовые населенные пункты.

Кроме "Зимней поддержки", правительство запустило программу "Теплая зима" с единовременной выплатой 6500 гривен для наиболее уязвимых категорий населения - детей из малообеспеченных семей, людей с инвалидностью I группы среди ВПЛ, одиноких пенсионеров и тому подобное. Выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд, средства можно будет потратить на товары и услуги первой необходимости в течение шести месяцев.

Детали и порядок оформления помощи доступны на сайте zyma.gov.ua.