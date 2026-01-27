Украинцы начали зарабатывать больше: насколько выросла официальная зарплата в 2025 году
Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы, который учитывается для исчисления пенсий. За декабрь 2025-го этот показатель составляет 24 292,88 гривны, в то же время средняя зарплата за весь 2025-й составила 20 653,55 гривны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда в Facebook.
Какой была средняя зарплата украинцев в 2025-м
По данным ПФУ, средняя зарплата в 2025 году составила:
- январь - 18 660 гривен 32 копейки
- февраль - 18 589 гривен 38 копеек
- март - 19 430 гривен 52 копейки
- апрель - 19 856 гривен 19 копеек
- май - 20 355 гривен 40 копеек
- июнь - 22 336 гривен 81 копейка
- июль - 20 455 гривен 65 копеек
- август - 19 813 гривен 71 копейка
- сентябрь - 21 190 гривен 31 копейка
- октябрь - 21 578 гривен 46 копеек
- ноябрь - 21 263 гривны 17 копеек
- декабрь - 24 292 гривны 88 копеек
- средняя зарплата - 20 653,55 гривны
С января по декабрь 2025-го заработок украинцев в среднем вырос на более чем 5,6 тысячи гривен.
При этом данные ПФУ отличаются от показателей Госстата, который заявляет, что еще в ноябре средняя зарплата в Украине составляла 27 267 гривен.
Добавим, что по данным ПФУ, средняя зарплата в течение 2024-го составила 17 486,60 гривен. Это на 22,2% больше, чем годом ранее.
Средний заработок украинцев в течение 2025 года (инфографика ПФУ)
Зарплаты в Украине
Госбюджет на 2026 год предусматривает, что минимальная зарплата в Украине вырастет с 8 000 до 8 647 гривен.
Средняя зарплата, по ожиданиям правительства, составит 30 032 гривны (при этом Кабинет министров прогнозирует замедление роста заработных плат украинцев в 2026 году до 16%).
В конце 2025 года Work.ua опросил работодателей о планах повышать зарплату в 2026 году, результаты показали, что:
- менее 1% работодателей планируют сокращать зарплаты;
- 9% оставят уровень оплаты труда без изменений;
- 29% имеют стратегию повышения доходов сотрудников.
Добавим также, что с 1 января 2026 года оплата труда педагогов в школах вырастет на 30%. Первые повышенные выплаты учителя получат уже на этой неделе.