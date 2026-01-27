Украинцы начали зарабатывать больше: насколько выросла официальная зарплата в 2025 году

Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы, который учитывается для исчисления пенсий. За декабрь 2025-го этот показатель составляет 24 292,88 гривны, в то же время средняя зарплата за весь 2025-й составила 20 653,55 гривны.

Какой была средняя зарплата украинцев в 2025-м

По данным ПФУ, средняя зарплата в 2025 году составила:

январь - 18 660 гривен 32 копейки

февраль - 18 589 гривен 38 копеек

март - 19 430 гривен 52 копейки

апрель - 19 856 гривен 19 копеек

май - 20 355 гривен 40 копеек

июнь - 22 336 гривен 81 копейка

июль - 20 455 гривен 65 копеек

август - 19 813 гривен 71 копейка

сентябрь - 21 190 гривен 31 копейка

октябрь - 21 578 гривен 46 копеек

ноябрь - 21 263 гривны 17 копеек

декабрь - 24 292 гривны 88 копеек

средняя зарплата - 20 653,55 гривны

С января по декабрь 2025-го заработок украинцев в среднем вырос на более чем 5,6 тысячи гривен.

При этом данные ПФУ отличаются от показателей Госстата, который заявляет, что еще в ноябре средняя зарплата в Украине составляла 27 267 гривен.

Добавим, что по данным ПФУ, средняя зарплата в течение 2024-го составила 17 486,60 гривен. Это на 22,2% больше, чем годом ранее.

