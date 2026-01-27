ua en ru
Вт, 27 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь

Украинцы начали зарабатывать больше: насколько выросла официальная зарплата в 2025 году

Вторник 27 января 2026 18:30
UA EN RU
Украинцы начали зарабатывать больше: насколько выросла официальная зарплата в 2025 году Как изменилась официальная зарплата в Украине (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы, который учитывается для исчисления пенсий. За декабрь 2025-го этот показатель составляет 24 292,88 гривны, в то же время средняя зарплата за весь 2025-й составила 20 653,55 гривны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда в Facebook.

Какой была средняя зарплата украинцев в 2025-м

По данным ПФУ, средняя зарплата в 2025 году составила:

  • январь - 18 660 гривен 32 копейки
  • февраль - 18 589 гривен 38 копеек
  • март - 19 430 гривен 52 копейки
  • апрель - 19 856 гривен 19 копеек
  • май - 20 355 гривен 40 копеек
  • июнь - 22 336 гривен 81 копейка
  • июль - 20 455 гривен 65 копеек
  • август - 19 813 гривен 71 копейка
  • сентябрь - 21 190 гривен 31 копейка
  • октябрь - 21 578 гривен 46 копеек
  • ноябрь - 21 263 гривны 17 копеек
  • декабрь - 24 292 гривны 88 копеек
  • средняя зарплата - 20 653,55 гривны

С января по декабрь 2025-го заработок украинцев в среднем вырос на более чем 5,6 тысячи гривен.

При этом данные ПФУ отличаются от показателей Госстата, который заявляет, что еще в ноябре средняя зарплата в Украине составляла 27 267 гривен.

Добавим, что по данным ПФУ, средняя зарплата в течение 2024-го составила 17 486,60 гривен. Это на 22,2% больше, чем годом ранее.

26 січня 2026 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії, за грудень 2025 року – 24 292 гривні 88 копійок, та за 2025 рік – 20 653 гривні 55 копійок. Средний заработок украинцев в течение 2025 года (инфографика ПФУ)

Зарплаты в Украине

Госбюджет на 2026 год предусматривает, что минимальная зарплата в Украине вырастет с 8 000 до 8 647 гривен.

Средняя зарплата, по ожиданиям правительства, составит 30 032 гривны (при этом Кабинет министров прогнозирует замедление роста заработных плат украинцев в 2026 году до 16%).

В конце 2025 года Work.ua опросил работодателей о планах повышать зарплату в 2026 году, результаты показали, что:

  • менее 1% работодателей планируют сокращать зарплаты;
  • 9% оставят уровень оплаты труда без изменений;
  • 29% имеют стратегию повышения доходов сотрудников.

Добавим также, что с 1 января 2026 года оплата труда педагогов в школах вырастет на 30%. Первые повышенные выплаты учителя получат уже на этой неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд Украины Зарплата в Украине
Новости
Газа будет больше: Украина наращивает импорт из Польши
Газа будет больше: Украина наращивает импорт из Польши
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин