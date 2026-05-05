Украинцы стали чаще жаловаться на нарушение языкового закона: где больше всего
В прошлом году к Уполномоченному по защите языка поступило 2888 жалоб, также возросло количество санкций. Кроме того, больше должностных лиц органов госвласти разговаривают на русском.
Об этом заявила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Media Center Ukraine.
По ее словам, больше всего нарушений - 26% - зафиксировано в интернет-представительствах, 19% - это вывеска и реклама, на третьем месте - 18% - сфера обслуживания.
"Выросло также качество подачи жалоб и активизировалось рассмотрение административных дел о языковых нарушениях +63%. Выросло и количество санкций. Всего применено 706 санкций - 57,2% - это предупреждения и наложено 95 штрафов", - рассказала Ивановская.
Она добавила, что, по сравнению с прошлым годом, должностные лица органов госвласти стали больше общаться на русском языке.
"Это связано с использованием негосударственного языка должностными лицами в публичном общении. Но я расцениваю это положительно с точки зрения демократии, граждане больше не прощают чиновникам служебную халатность", - отметила Ивановская.
Кроме того, Уполномоченный по защите языка подчеркнула необходимость увеличить размер штрафов.
Ответственность за нарушения
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за несоблюдение требований Закона по применению государственного языка предусмотрены следующие санкции:
- Первое нарушение: предупреждение или штраф от 3 400 до 5 100 гривен.
- Повторное нарушение (в течение года): штраф от 8 500 до 11 900 гривен.
Напомним, в прошлом году в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступило 3122 обращения украинцев. Это значительно больше, чем годом ранее, когда таких обращений было 2314.
Отметим, ранее Елена Ивановская обратилась в Кабмин с предложением повысить административные штрафы за нарушение языкового закона в Украине.