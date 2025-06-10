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Газ в Украине дешевеет второй месяц подряд: сколько стоит топливо

Украина, Вторник 10 июня 2025 08:44
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Газ в Украине дешевеет второй месяц подряд: сколько стоит топливо Фото: Цены на газ в Украине упали в мае (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цены на газ постепенно снижаются на европейском рынке. В Украине газ дешевеет второй месяц подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства экономики.

По данным министерства фактическая цена реализации газа в Украине в мае 2025 года упал на 3,9% до 15 507 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС.

Однако газ стоит дороже, чем в мае прошлого года (12 460 гривен).
Газ в Украине дешевеет второй месяц подряд: сколько стоит топливо

Цены на газ в Европе сегодня находятся на уровне 430 долларов за тысячу кубометров (17,8 тысяч гривен). Стоимость газа в Европе упала с начала года на 35%.

Закупка газа

Атаки РФ вызвали разрушения газовой инфраструктуры, что уже привело к сокращению добычи газа.

Согласно ожиданиям НБУ, добыча постепенно будет восстанавливаться, но ее будет недостаточно для полного покрытия внутренних потребностей экономики - как промышленности, так и ЖКХ и домохозяйств. Расходы на импорт газа, по расчетам НБУ, составят 2,9 млрд долларов.

Согласно меморандуму с МВФ, на 2025 год Украина планирует импорт газа для внутреннего потребления в объеме до 4 млрд кубометров.

Цены на газ для населения

В Украине действует мораторий на повышение цены газа для населения. Фактически весь объем домохозяйствам продает государственный "Нафтогаз Украины" по цене 7,96 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров (с НДС, но без доставки).

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения во время войны. Тарифы вырастут, как только "позволят условия". В послевоенный период тарифы тоже будут расти.

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