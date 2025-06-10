Газ в Украине дешевеет второй месяц подряд: сколько стоит топливо

Цены на газ постепенно снижаются на европейском рынке. В Украине газ дешевеет второй месяц подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства экономики .

По данным министерства фактическая цена реализации газа в Украине в мае 2025 года упал на 3,9% до 15 507 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС.

Однако газ стоит дороже, чем в мае прошлого года (12 460 гривен).



Цены на газ в Европе сегодня находятся на уровне 430 долларов за тысячу кубометров (17,8 тысяч гривен). Стоимость газа в Европе упала с начала года на 35%.

Закупка газа

Атаки РФ вызвали разрушения газовой инфраструктуры, что уже привело к сокращению добычи газа.

Согласно ожиданиям НБУ, добыча постепенно будет восстанавливаться, но ее будет недостаточно для полного покрытия внутренних потребностей экономики - как промышленности, так и ЖКХ и домохозяйств. Расходы на импорт газа, по расчетам НБУ, составят 2,9 млрд долларов.

Согласно меморандуму с МВФ, на 2025 год Украина планирует импорт газа для внутреннего потребления в объеме до 4 млрд кубометров.