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Украинцы за последний месяц на четверть сократили покупку долларов в банках

Украина, Понедельник 04 марта 2024 08:25
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Украинцы за последний месяц на четверть сократили покупку долларов в банках Фото: украинцы за месяц пополнили свои валютные резервы на 825 млн долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в феврале 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,394 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,219 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 824,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Объем покупки упал по сравнению с январем на 25,3%, когда украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты (1,103 млрд долларов).

Украинцы за последний месяц на четверть сократили покупку долларов в банках

Курс доллара в феврале

Курс доллара на наличном рынке почти полностью зависит от курса на межбанковском валютном рынке. В середине января курс на межбанке резко вырос, а официальный курс обновил исторический максимум - 38,62 грн/доллар. В конце месяца курс начал снижаться. В итоге в течение февраля на наличном рынке вырос с 38,25 до 38,65 грн/доллар (продажа).

Официальный курс НБУ за месяц снизился на 11 копеек - с 37,98 до 37,87 грн/доллар.

Валютные резервы украинцев

Отметим, иностранная валюта остается основной формой сбережений для украинцев. Национальный банк Украины сообщил о росте объемов наличной валюты вне банков в 2023 году на 11,8 млрд долларов. Этот объем включает в себя наличную валюту как населения, так и бизнеса.

НБУ не публикует абсолютных цифр, но предыдущие открытые данные свидетельствуют сейчас эта сумма достигла 120 млрд долларов. Однако, по оценкам экспертов, эта цифра может быть меньше, поскольку статистика НБУ не совсем корректно учитывает отток наличной валюты из Украины

Отметим, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2024 года, составил 1,864 млрд долларов. Это максимальный объем с февраля 2014 года. Согласно статистике центробанка, за 2023 год банки ввезли 9,463 млрд долларов.

Напомним, за 2022 год население продало валюты на 14,461 млрд долларов и купило на 15,341 млрд долларов. Чистая покупка составила 880 млн долларов.

За 2021 год население продало валюты на 26,208 млрд долларов и купило на 24,614 млрд долларов. Чистая продажа составила 1,594 млрд долларов.

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