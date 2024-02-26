ua en ru
Пн, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Рекордный спрос: банки увеличили ввоз в Украину наличных долларов и евро

Украина, Понедельник 26 февраля 2024 09:40
UA EN RU
Рекордный спрос: банки увеличили ввоз в Украину наличных долларов и евро Фото: в Украину ввезли наличной валюты на 1,9 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2024 года, составил 1 млрд 864 млн долларов. Это максимальный объем с февраля 2014 года (3 млрд 208 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

При этом банки ввезли за январь 1 млрд 623 млн долларов и евро на 235 млн долларов в эквиваленте.

Рекордный спрос: банки увеличили ввоз в Украину наличных долларов и евро

По данным НБУ, за январь из Украины вывезли валюты на 69 млн долларов.

Рекордный спрос: банки увеличили ввоз в Украину наличных долларов и евро

Спрос на валюту

Напомним, население Украины в январе 2024 года купило в банках 1,103 млрд долларов - рекордный за 11 лет объем валюты.

Отметим, иностранная валюта остается основной формой сбережений для украинцев. Национальный банк Украины сообщил о росте объемов наличной валюты вне банков в 2023 году на 11,8 млрд долларов. Этот объем включает в себя наличную валюту как населения, так и бизнеса.

НБУ не публикует абсолютных цифр, но предыдущие открытые данные свидетельствуют сейчас эта сумма достигла 120 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Валютный рынок
NEWS
Российские войска с большими усилиями пытаются продвинуться в Работино: карты ISW
Российские войска с большими усилиями пытаются продвинуться в Работино: карты ISW
DAILY
Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным