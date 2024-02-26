Рекордный спрос: банки увеличили ввоз в Украину наличных долларов и евро

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2024 года, составил 1 млрд 864 млн долларов. Это максимальный объем с февраля 2014 года (3 млрд 208 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

При этом банки ввезли за январь 1 млрд 623 млн долларов и евро на 235 млн долларов в эквиваленте.

По данным НБУ, за январь из Украины вывезли валюты на 69 млн долларов.

Спрос на валюту

Напомним, население Украины в январе 2024 года купило в банках 1,103 млрд долларов - рекордный за 11 лет объем валюты.

Отметим, иностранная валюта остается основной формой сбережений для украинцев. Национальный банк Украины сообщил о росте объемов наличной валюты вне банков в 2023 году на 11,8 млрд долларов. Этот объем включает в себя наличную валюту как населения, так и бизнеса.

НБУ не публикует абсолютных цифр, но предыдущие открытые данные свидетельствуют сейчас эта сумма достигла 120 млрд долларов.