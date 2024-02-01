Украинцы за год увеличили свои сбережения почти на 12 млрд долларов наличными

Национальный банк Украины сообщил о росте объемов наличной валюты вне банков в 2023 году на 11,8 млрд долларов. Это больше, чем в 2022 году (10,1 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор платежного баланса НБУ .

Этот объем включает в себя наличную валюту как населения, так и бизнеса.

НБУ не публикует абсолютных цифр, но предыдущие открытые данные свидетельствуют о том, что к началу 2023 года объем наличной валюты вне банков составил 108 млрд долларов. Таким образом, сейчас эта сумма достигла 120 млрд долларов.

Другие оценки

В то же время, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран указал на несовершенство статистики НБУ, которая не совсем корректно учитывает отток наличной валюты из Украины.

"В результате такого методологического изъяна при расчете платежного баланса образовалось ложное представление, что на руках у бизнеса и населения в Украине аж 120 млрд долларов. На самом деле все значительно скромнее", - написал он в Facebook.

По его расчетам, "на руках у населения и бизнеса не больше 60 млрд долларов".

"Из этих 60 млрд долларов на руках у населения находится где-то 10-20 млрд долларов (из-за всплеска вывоза валюты и практики расчетов криптой дать более точную оценку невозможно)", - сообщил Шапран и добавил, что "40-45 млрд долларов по существу являются оборотными средствами теневого сектора".

Основное средство для сбережений

В любом случае, валюта (доллар и евро) остается основным средством для сбережений украинцев. Кроме наличной валюты, по данным НБУ на конец 2023 года, бизнес держит на валютных депозитах 364 млрд гривен, население - 367 млрд гривен.

Объем всех гривневых депозитов бизнеса составляет 916 млрд гривен, население - 712 млрд гривен, наличная гривна вне банков - 716 млрд гривен.