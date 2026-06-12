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Русский язык уже не подлежит защите в Украине: Зеленский подписал закон

20:28 12.06.2026 Пт
2 мин
В чем суть документа, который подписал президент?
aimg Иван Носальский
Русский язык уже не подлежит защите в Украине: Зеленский подписал закон Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (flickr by president_of_ukraine)
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из текста Европейской хартии языков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку закона №4699-IX и спикера Рады Руслана Стефанчука в Facebook.

Как указано на сайте Рады, 12 июня закон вернули с подписью президента.

Разъяснение Стефанчука

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подчеркнул, что подписание закона - это важный шаг для защиты украинского языкового пространства и выполнения европейских обязательств Украины.

"Русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии. Это справедливое и закономерное решение. Язык государства-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных общностей", - добавил он.

По словам Стефанчука, Украина защищает государственный язык и уважает языковое и культурное разнообразие. При этом, как добавил спикер Рады, это решение - о достоинстве, справедливости и языковой безопасности Украины.

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Европейская хартия языков

Европейская хартия региональных или миноритарных языков - это международный документ Совета Европы, который приняли в 1992 году.

Его главная цель - защитить и поддержать языки, которые не являются государственными или широко распространенными в стране, но исторически используются определенными группами населения.

Хартия не вводит новые официальные языки и не отменяет государственные. Она требует от стран, которые ее ратифицировали, создавать условия для сохранения таких языков: например, разрешать их использование в образовании, судах, СМИ, культурной жизни и административном общении там, где это возможно и уместно.

Украина подписала хартию в 2003 году при вступлении в Совет Европы.

Стоит заметить, что закон №4699-IX был принят еще в декабре 2025 года.

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