Украинцы назвали главные причины неготовности к российскому вторжению в 2022 году

Мнение украинцев о подготовке

По данным исследования, 81% опрошенных убеждены, что Украина не была достаточно готова. Из них 37% считают, что усилия были частичными, а 44% - что они были полностью недостаточными.

Лишь 16% респондентов заявили, что страна сделала достаточно, среди них 14% оценили действия как "скорее достаточные", а 2% - как "полностью достаточные".



Причины недостаточной готовности

Среди тех, кто считает Украину неподготовленной, 46% возлагают вину на политическую власть, которая, по их мнению, не приложила необходимых усилий. Еще 35% говорят об отсутствии готовности среди самого населения, которое не верило во вторжение.

Также респонденты называли чрезмерные ресурсы России (21%), влияние пророссийских сил (17%), ошибки военного командования (15%), недостаточную поддержку Запада (15%) и невозможность полной подготовки за короткое время (14%).



Комментарий КМИС

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что критическое осмысление опыта должно стать частью стратегии будущих действий. "Обучение на собственных ошибках дается Украине очень дорогой ценой, но сделанные выводы должны стать важной составляющей стратегии дальнейших действий", - сказал он.

В то же время эксперт подчеркнул, что общественное мнение не является точным показателем реального уровня подготовки, ведь украинцы оценивают ситуацию скорее через призму доверия к власти и влияния информационной войны.

По словам социологов, дискуссии о подготовке к войне должны оставаться конструктивными. Несмотря на критику прошлых действий, украинцы сохраняют веру в победу: 76% уверены в возможности победить Россию, а 62% готовы терпеть столько, сколько потребуется.

Опрос КМИС проводился с 19 по 28 сентября 2025 года среди 1029 респондентов по всей Украине.