Українці назвали головні причини неготовності до російського вторгнення у 2022 році

Думка українців про підготовку

За даними дослідження, 81% опитаних переконані, що Україна не була достатньо готовою. З них 37% вважають, що зусилля були частковими, а 44% - що вони були повністю недостатніми.

Лише 16% респондентів заявили, що країна зробила достатньо, серед них 14% оцінили дії як "скоріше достатні", а 2% - як "повністю достатні".



Причини недостатньої готовності

Серед тих, хто вважає Україну непідготовленою, 46% покладають провину на політичну владу, яка, на їхню думку, не доклала необхідних зусиль. Ще 35% говорять про відсутність готовності серед самого населення, що не вірило у вторгнення.

Також респонденти називали надмірні ресурси Росії (21%), вплив проросійських сил (17%), помилки військового командування (15%), недостатню підтримку Заходу (15%) та неможливість повної підготовки за короткий час (14%).



Коментар КМІС

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що критичне осмислення досвіду має стати частиною стратегії майбутніх дій. "Навчання на власних помилках дається Україні дуже дорогою ціною, але зроблені висновки мають стати важливою складовою стратегії подальших дій", - сказав він.

Водночас експерт підкреслив, що громадська думка не є точним показником реального рівня підготовки, адже українці оцінюють ситуацію радше через призму довіри до влади та впливу інформаційної війни.

За словами соціологів, дискусії про підготовку до війни мають залишатися конструктивними. Попри критику минулих дій, українці зберігають віру в перемогу: 76% впевнені у можливості перемогти Росію, а 62% готові терпіти стільки, скільки буде потрібно.

Опитування КМІС проводилося з 19 по 28 вересня 2025 року серед 1029 респондентів по всій Україні.