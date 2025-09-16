ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинцы назвали условия для победы над Россией

Украина, Вторник 16 сентября 2025 13:39
UA EN RU
Украинцы назвали условия для победы над Россией Фото: Украине нужна помощь Запада для победы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Абсолютное большинство граждан считают, что Украина способна победить в войне, если получит оружие, деньги и эффективные санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Вера в победу

Три четверти (76%) украинцев убеждены, что победа возможна, если страну будут должным образом поддерживать санкционной политикой и обеспечат достаточным количеством оружия и финансов.

В то же время 15% респондентов считают, что даже при таких условиях Украина не сможет победить. Еще 9% не определились со своим мнением.
Украинцы назвали условия для победы над Россией

Сравнение с предыдущими годами

В сентябре 2024 года 81% граждан считали, что Украина способна достичь успеха, а 14% были убеждены в обратном. Это означает, что уровень веры в победу практически не изменился.

За последний год украинцы сохранили убеждение, что результат зависит от поддержки Запада. Речь идет не о направлении войск, а об эффективных санкциях и достаточном обеспечении оружием.

Отношение к поддержке США и ЕС

Абсолютное большинство - 76% - считают, что даже без поддержки США Украина должна продолжать борьбу вместе с Европейскими союзниками.

Только 14% респондентов считают, что в такой ситуации нужно соглашаться на любые требования России. Динамика ответов с марта 2025 года изменилась незначительно.
Украинцы назвали условия для победы над Россией

Детали опроса

Опрос КМИС проводился со 2 по 14 сентября 2025 года среди 1023 респондентов по всей Украине.

Напомним, по данным Кильского института, страны Запада предоставляют Украине небольшую, но стабильную помощь в размере 80 млрд евро в год. Европа в целом явно обогнала США по объему помощи Украине.

Украина имеет масштабный дефицит ресурсов для финансирования оборонных и бюджетных потребностей. В 2026 году суммарная потребность во внешнем финансировании может достичь 100 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине КМИС
Новости
Под удар в Киевской области попал "Эпицентр", вспыхнул масштабный пожар
Под удар в Киевской области попал "Эпицентр", вспыхнул масштабный пожар
Аналитика
Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым