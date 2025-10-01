ua en ru
Украинцы назвали главные причины неготовности к российскому вторжению в 2022 году

Украина, Среда 01 октября 2025 10:39
UA EN RU
Украинцы назвали главные причины неготовности к российскому вторжению в 2022 году Фото: вторжение России было неожиданным для украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев считают, что страна не сделала достаточно для подготовки к вторжению России в феврале 2022 года. Ответственность возлагают как на власть, так и на самих себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса КМИС.

Мнение украинцев о подготовке

По данным исследования, 81% опрошенных убеждены, что Украина не была достаточно готова. Из них 37% считают, что усилия были частичными, а 44% - что они были полностью недостаточными.

Лишь 16% респондентов заявили, что страна сделала достаточно, среди них 14% оценили действия как "скорее достаточные", а 2% - как "полностью достаточные".
Украинцы назвали главные причины неготовности к российскому вторжению в 2022 году

Причины недостаточной готовности

Среди тех, кто считает Украину неподготовленной, 46% возлагают вину на политическую власть, которая, по их мнению, не приложила необходимых усилий. Еще 35% говорят об отсутствии готовности среди самого населения, которое не верило во вторжение.

Также респонденты называли чрезмерные ресурсы России (21%), влияние пророссийских сил (17%), ошибки военного командования (15%), недостаточную поддержку Запада (15%) и невозможность полной подготовки за короткое время (14%).
Украинцы назвали главные причины неготовности к российскому вторжению в 2022 году

Комментарий КМИС

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что критическое осмысление опыта должно стать частью стратегии будущих действий. "Обучение на собственных ошибках дается Украине очень дорогой ценой, но сделанные выводы должны стать важной составляющей стратегии дальнейших действий", - сказал он.

В то же время эксперт подчеркнул, что общественное мнение не является точным показателем реального уровня подготовки, ведь украинцы оценивают ситуацию скорее через призму доверия к власти и влияния информационной войны.

По словам социологов, дискуссии о подготовке к войне должны оставаться конструктивными. Несмотря на критику прошлых действий, украинцы сохраняют веру в победу: 76% уверены в возможности победить Россию, а 62% готовы терпеть столько, сколько потребуется.

Опрос КМИС проводился с 19 по 28 сентября 2025 года среди 1029 респондентов по всей Украине.

В августе 2025 года абсолютное большинство респондентов (73%) продолжает верить в победу Украины в войне против России.

Абсолютное большинство граждан считают, что Украина способна победить в войне, если получит оружие, деньги и эффективные санкции против России.

