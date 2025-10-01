ua en ru
Політика

Українці назвали головні причини неготовності до російського вторгнення у 2022 році

Україна, Середа 01 жовтня 2025 10:39
Фото: вторгнення Росії було неочікуваним для українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців вважають, що країна не зробила достатньо для підготовки до вторгнення Росії у лютому 2022 року. Відповідальність покладають як на владу, так і на самих себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування КМІС.

Думка українців про підготовку

За даними дослідження, 81% опитаних переконані, що Україна не була достатньо готовою. З них 37% вважають, що зусилля були частковими, а 44% - що вони були повністю недостатніми.

Лише 16% респондентів заявили, що країна зробила достатньо, серед них 14% оцінили дії як "скоріше достатні", а 2% - як "повністю достатні".
Причини недостатньої готовності

Серед тих, хто вважає Україну непідготовленою, 46% покладають провину на політичну владу, яка, на їхню думку, не доклала необхідних зусиль. Ще 35% говорять про відсутність готовності серед самого населення, що не вірило у вторгнення.

Також респонденти називали надмірні ресурси Росії (21%), вплив проросійських сил (17%), помилки військового командування (15%), недостатню підтримку Заходу (15%) та неможливість повної підготовки за короткий час (14%).
Коментар КМІС

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що критичне осмислення досвіду має стати частиною стратегії майбутніх дій. "Навчання на власних помилках дається Україні дуже дорогою ціною, але зроблені висновки мають стати важливою складовою стратегії подальших дій", - сказав він.

Водночас експерт підкреслив, що громадська думка не є точним показником реального рівня підготовки, адже українці оцінюють ситуацію радше через призму довіри до влади та впливу інформаційної війни.

За словами соціологів, дискусії про підготовку до війни мають залишатися конструктивними. Попри критику минулих дій, українці зберігають віру в перемогу: 76% впевнені у можливості перемогти Росію, а 62% готові терпіти стільки, скільки буде потрібно.

Опитування КМІС проводилося з 19 по 28 вересня 2025 року серед 1029 респондентів по всій Україні.

У серпні 2025 року абсолютна більшість респондентів (73%) продовжує вірити в перемогу України у війні проти Росії.

Абсолютна більшість громадян вважають, що Україна здатна перемогти у війні, якщо отримає зброю, гроші та ефективні санкції проти Росії.

