Украинцы назвали две удачные реформы власти

Как оценивают реформы

По данным опроса, 74% респондентов считают усилия власти в проведении реформ недостаточными. Лишь 3% оценили их как отличные, еще 21% - как достаточные.



Две успешные реформы

Больше всего положительных отзывов получила цифровая трансформация: 70% опрошенных довольны ее темпами. Также 60% одобрительно оценили повышение гендерного равенства.

Все остальные направления реформ воспринимаются гораздо хуже.

Что вызывает больше всего критики

Больше всего негативных оценок получили борьба с коррупцией и реформа судебной системы и прокуратуры. Ими недовольны соответственно 86% и 71% респондентов.

Также низкие оценки получили реформы полиции, Службы безопасности Украины и таможенной системы.

