Українці назвали дві вдалі реформи влади

Фото: мітинг в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців критично оцінюють темпи реформ, однак виділили дві сфери, де результати помітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію опитування Соціологічної групи "Рейтинг" "Довіра, реформи та інтеграція до ЄС: що думають українці у 2025 році" на Youtube.

Як оцінюють реформи

За даними опитування, 74% респондентів вважають зусилля влади у проведенні реформ недостатніми. Лише 3% оцінили їх як відмінні, ще 21% - як достатні.

Дві успішні реформи

Найбільше позитивних відгуків отримала цифрова трансформація: 70% опитаних задоволені її темпами. Також 60% схвально оцінили підвищення гендерної рівності.

Усі інші напрями реформ сприймаються набагато гірше.

Що викликає найбільше критики

Найбільше негативних оцінок отримали боротьба з корупцією та реформа судової системи і прокуратури. Ними незадоволені відповідно 86% та 71% респондентів.

Також низькі оцінки отримали реформи поліції, Служби безпеки України та митної системи.

Опитування проводилося з 31 липня по 5 серпня 2025 року серед 2000 респондентів. Похибка вибірки з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, в Україні спостерігається невисокий рівень обізнаності громадян з реформами у різних сферах.

Більшість українців негативно ставляться до будь-яких реформ, але у разі поінформованості щодо конкретної реформи позитивна оцінка зростає до 60%.

