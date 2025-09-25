Українці назвали дві вдалі реформи влади

Як оцінюють реформи

За даними опитування, 74% респондентів вважають зусилля влади у проведенні реформ недостатніми. Лише 3% оцінили їх як відмінні, ще 21% - як достатні.



Дві успішні реформи

Найбільше позитивних відгуків отримала цифрова трансформація: 70% опитаних задоволені її темпами. Також 60% схвально оцінили підвищення гендерної рівності.

Усі інші напрями реформ сприймаються набагато гірше.

Що викликає найбільше критики

Найбільше негативних оцінок отримали боротьба з корупцією та реформа судової системи і прокуратури. Ними незадоволені відповідно 86% та 71% респондентів.

Також низькі оцінки отримали реформи поліції, Служби безпеки України та митної системи.

