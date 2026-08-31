Украинцы в Польше рискуют потерять выплаты уже с 1 сентября: что нужно сделать
Украинцам в Польше, которые оформили статус временной защиты UKR без загранпаспорта - чаще всего это касается детей, - нужно подтвердить личность до 31 августа включительно. Иначе статус аннулируют, а выплаты по программе "800+" прекратят.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление социального страхования Польши (ZUS).
Главное
- До 31 августа необходимо подтвердить личность для сохранения статуса UKR
- Касается тех, кто оформил статус без загранпаспорта, чаще всего детей
- Без подтверждения статус аннулируют, а выплаты "800+" прекратят
Кого касается требование
Обязанность подтверждения личности распространяется на тех, кому предоставили номер PESEL со статусом UKR на основании свидетельства о рождении или других внутренних документов – это чаще всего касается детей, которым в первые месяцы полномасштабного вторжения оформляли статус без действующего загранпаспорта.
В ZUS отмечают: право на помощь "800+" для украинских детей напрямую зависит от наличия соответствующего статуса пребывания, поэтому подтверждение лица напрямую влияет на возможность и дальше получать эту поддержку.
Что нужно сделать
Для сохранения прав и выплат достаточно один раз посетить управление гмины по месту жительства и предоставить действующий документ - загранпаспорт ребенка или взрослого.
Что будет, если не успеть
Если лицо не подтвердится в определенный срок, статус UKR автоматически изменится на NUE - это означает полное прекращение временной защиты. В таком случае выплаты "800+" остановят, а для дальнейшего легального проживания и работы в Польше придется оформлять новые разрешительные документы.
Ранее мы сообщали, что большинство поляков связывают ухудшение отношения к украинцам со спорами вокруг исторической памяти и социальными выплатами - только 7% поляков заявили, что отношение к гражданам Украины не изменилось.
Отметим, что с начала полномасштабной войны Польша предоставила защиту 1,73 миллиона украинцев, вынужденных выехать из-за российского вторжения.