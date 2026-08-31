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Украинцы в Польше рискуют потерять выплаты уже с 1 сентября: что нужно сделать

07:53 31.08.2026 Пн
2 мин
Достаточно одного визита в гмину, чтобы не потерять деньги и статус
aimg Екатерина Коваль
Украинцы в Польше рискуют потерять выплаты уже с 1 сентября: что нужно сделать Иллюстративное фото: одного документа достаточно, чтобы продлить выплаты (Getty Images)
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Украинцам в Польше, которые оформили статус временной защиты UKR без загранпаспорта - чаще всего это касается детей, - нужно подтвердить личность до 31 августа включительно. Иначе статус аннулируют, а выплаты по программе "800+" прекратят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление социального страхования Польши (ZUS).

Главное

  • До 31 августа необходимо подтвердить личность для сохранения статуса UKR
  • Касается тех, кто оформил статус без загранпаспорта, чаще всего детей
  • Без подтверждения статус аннулируют, а выплаты "800+" прекратят

Кого касается требование

Обязанность подтверждения личности распространяется на тех, кому предоставили номер PESEL со статусом UKR на основании свидетельства о рождении или других внутренних документов – это чаще всего касается детей, которым в первые месяцы полномасштабного вторжения оформляли статус без действующего загранпаспорта.

В ZUS отмечают: право на помощь "800+" для украинских детей напрямую зависит от наличия соответствующего статуса пребывания, поэтому подтверждение лица напрямую влияет на возможность и дальше получать эту поддержку.

Что нужно сделать

Для сохранения прав и выплат достаточно один раз посетить управление гмины по месту жительства и предоставить действующий документ - загранпаспорт ребенка или взрослого.

Что будет, если не успеть

Если лицо не подтвердится в определенный срок, статус UKR автоматически изменится на NUE - это означает полное прекращение временной защиты. В таком случае выплаты "800+" остановят, а для дальнейшего легального проживания и работы в Польше придется оформлять новые разрешительные документы.

Ранее мы сообщали, что большинство поляков связывают ухудшение отношения к украинцам со спорами вокруг исторической памяти и социальными выплатами - только 7% поляков заявили, что отношение к гражданам Украины не изменилось.

Отметим, что с начала полномасштабной войны Польша предоставила защиту 1,73 миллиона украинцев, вынужденных выехать из-за российского вторжения.

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