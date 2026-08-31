Украинцы в Польше рискуют потерять выплаты уже с 1 сентября: что нужно сделать

Украинцам в Польше, которые оформили статус временной защиты UKR без загранпаспорта - чаще всего это касается детей, - нужно подтвердить личность до 31 августа включительно. Иначе статус аннулируют, а выплаты по программе "800+" прекратят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление социального страхования Польши (ZUS).

Главное

До 31 августа необходимо подтвердить личность для сохранения статуса UKR

Касается тех, кто оформил статус без загранпаспорта, чаще всего детей

Без подтверждения статус аннулируют, а выплаты "800+" прекратят

Кого касается требование

Обязанность подтверждения личности распространяется на тех, кому предоставили номер PESEL со статусом UKR на основании свидетельства о рождении или других внутренних документов – это чаще всего касается детей, которым в первые месяцы полномасштабного вторжения оформляли статус без действующего загранпаспорта.

В ZUS отмечают: право на помощь "800+" для украинских детей напрямую зависит от наличия соответствующего статуса пребывания, поэтому подтверждение лица напрямую влияет на возможность и дальше получать эту поддержку.

Что нужно сделать

Для сохранения прав и выплат достаточно один раз посетить управление гмины по месту жительства и предоставить действующий документ - загранпаспорт ребенка или взрослого.

Что будет, если не успеть

Если лицо не подтвердится в определенный срок, статус UKR автоматически изменится на NUE - это означает полное прекращение временной защиты. В таком случае выплаты "800+" остановят, а для дальнейшего легального проживания и работы в Польше придется оформлять новые разрешительные документы.