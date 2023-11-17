Украинцы за границей смогут сдать ДНК для поиска пропавших родственников

Украинцы, которые находятся в Европе, смогут сдать образцы ДНК для поиска своих родственников, пропавших без вести при особых обстоятельствах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Игоря Клименко.

Клименко отметил, что данная опция стала возможной благодаря договоренностям Главного следственного управления Национальной полиции Украины с Международной комиссией по пропавшим без вести.

"Начинаем работу с Польши и Германии. Эксперты будут отбирать образцы ДНК, которые в дальнейшем будут передаваться украинским следователям для поиска и идентификации пропавших лиц", - пояснил министр.

График забора биологического материала на ближайшие две недели:

28 ноября - Краков;

30 ноября - Варшава;

30 ноября - Познань;

2 декабря - Берлин;

2 декабря - Мюнхен;

3 декабря - Дрезден;

4 декабря - Франкфурт-на-Майне;

5 декабря - Дюссельдорф.

Глава министерства отметил, что для того чтобы сдать образцы ДНК, необходимо записаться по номеру +380687910000.

"Операторы ответят на все уточняющие вопросы", - добавил он.

Министр призвал все семьи, разыскивающие своих родных, приобщиться к сбору образцов.

Поиск пропавших без вести в Украине.

В сентябре Кабмин внес коррективы в процедуру поиска пропавших без вести. Ранее этим занималось Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий, но теперь это поручили МВД.

При этом сам розыск без вести пропавших защитников будет проводить Генштаб ВСУ. Военные будут создавать спецгруппы, которые должны согласовывать Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Также напомним, что в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Отметим, что в Украине считаются без вести пропавшими при особых обстоятельствах почти 15 тысяч военных и 11 тысяч гражданских жителей.

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