ua en ru
Пт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці за кордоном зможуть здати ДНК для пошуку зниклих родичів

Україна, П'ятниця 17 листопада 2023 18:59
UA EN RU
Українці за кордоном зможуть здати ДНК для пошуку зниклих родичів Фото: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Українці, які перебувають у Європі, зможуть здати зразки ДНК для пошуку своїх родичів, зниклих безвісти за особливих обставин

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Клименко зауважив, що дана опція стала можливою завдяки домовленостям Головного слідчого управління Національної поліції України з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти.

"Розпочинаємо роботу з Польщі та Німеччини. Експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передаватимуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих осіб", - пояснив міністр.

Графік забору біологічного матеріалу на найближчі два тижні:

  • 28 листопада - Краків;
  • 30 листопада - Варшава;
  • 30 листопада - Познань;
  • 2 грудня - Берлін;
  • 2 грудня - Мюнхен;
  • 3 грудня - Дрезден;
  • 4 грудня - Франкфурт-на-Майні;
  • 5 грудня - Дюссельдорф.

Глава міністерства зазначив, що для того, щоб здати зразки ДНК, необхідно записатися за номером +380687910000.

"Оператори нададуть відповіді на всі уточнюючі питання", - додав він.

Міністр закликав всі родини, що розшукують своїх рідних, долучитися до збору зразків.

Пошук зниклих безвісти в Україні

У вересні Кабмін вніс корективи у процедуру пошуку зниклих безвісти. Раніше цим займалося Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, але тепер це доручили МВС.

При цьому сам розшук безвісти зниклих захисників буде проводити Генштаб ЗСУ. Військові будуть створювати спецгрупи, які має погоджувати Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Також нагадаємо, що в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин.

Зазначимо, що наразі в Україні вважаються безвісти зниклими за особливих обставин майже 15 тисяч військових та 11 тисяч цивільних мешканців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща пропал украинец Війна Росії проти України
NEWS
Ситуація на фронті та виробництво зброї: Зеленський провів важливу Ставку
Ситуація на фронті та виробництво зброї: Зеленський провів важливу Ставку
DAILY
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни