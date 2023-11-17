Українці за кордоном зможуть здати ДНК для пошуку зниклих родичів
Українці, які перебувають у Європі, зможуть здати зразки ДНК для пошуку своїх родичів, зниклих безвісти за особливих обставин
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
Клименко зауважив, що дана опція стала можливою завдяки домовленостям Головного слідчого управління Національної поліції України з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти.
"Розпочинаємо роботу з Польщі та Німеччини. Експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передаватимуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих осіб", - пояснив міністр.
Графік забору біологічного матеріалу на найближчі два тижні:
- 28 листопада - Краків;
- 30 листопада - Варшава;
- 30 листопада - Познань;
- 2 грудня - Берлін;
- 2 грудня - Мюнхен;
- 3 грудня - Дрезден;
- 4 грудня - Франкфурт-на-Майні;
- 5 грудня - Дюссельдорф.
Глава міністерства зазначив, що для того, щоб здати зразки ДНК, необхідно записатися за номером +380687910000.
"Оператори нададуть відповіді на всі уточнюючі питання", - додав він.
Міністр закликав всі родини, що розшукують своїх рідних, долучитися до збору зразків.
Пошук зниклих безвісти в Україні
У вересні Кабмін вніс корективи у процедуру пошуку зниклих безвісти. Раніше цим займалося Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, але тепер це доручили МВС.
При цьому сам розшук безвісти зниклих захисників буде проводити Генштаб ЗСУ. Військові будуть створювати спецгрупи, які має погоджувати Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Також нагадаємо, що в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин.
Зазначимо, що наразі в Україні вважаються безвісти зниклими за особливих обставин майже 15 тисяч військових та 11 тисяч цивільних мешканців.
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