Украинцы за границей могут докупить страховой стаж: как это сделать
Украинцы, которые находятся за границей, могут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд Украины и накапливать страховой стаж для будущей пенсии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда Украины.
Кто может платить взносы
Добровольно платить пенсионные взносы могут украинцы, отвечающие двум условиям: их данные есть в Реестре застрахованных лиц, а сами они еще не получают пенсию.
Взносы можно делать независимо от места работы и проживания. То есть такая возможность доступна и тем, кто работает в Украине, и трудоустроившимся за рубежом.
Кроме того, человек может платить взносы не только за себя, но и за другого человека. Например, дети могут делать это за родителей, а жена - за мужа.
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Сколько нужно платить
Размер и периодичность платежей человек определяет самостоятельно - в зависимости от своих финансовых возможностей.
Однако для зачисления одного месячного страхового стажа нужно уплатить не менее минимального страхового взноса. Его рассчитывают как 22% от минимальной зарплаты.
В 2026 году минимальная зарплата составляет 8 647 гривен, поэтому минимальный страховой взнос равняется 1 902,34 гривны. Это примерно 37 евро.
Если уплатить меньше, полный месяц страхового стажа не засчитают.
Как заключить договор
Чтобы добровольно присоединиться к пенсионному страхованию, следует заключить электронный договор с Пенсионным фондом Украины.
Фонд опубликовал видеоинструкцию, объясняющую, как оформить договор.
Уплатить взнос из-за границы также можно онлайн. Для этого подойдет карточка любого банка: при оплате нужно выбрать сервис Portmone.
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Ранее мы писали о том, что пенсионеры должны в течение 10 дней сообщать Пенсионному фонду об изменениях. В частности, о трудоустройстве, регистрации ФЛП, изменении фамилии и выезде из Украины. В противном случае пенсию могут перечислить, а часть денег придется вернуть.