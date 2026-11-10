Украинцы за границей могут докупить страховой стаж: как это сделать

Украинцы, которые находятся за границей, могут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд Украины и накапливать страховой стаж для будущей пенсии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда Украины.

Кто может платить взносы

Добровольно платить пенсионные взносы могут украинцы, отвечающие двум условиям: их данные есть в Реестре застрахованных лиц, а сами они еще не получают пенсию.

Взносы можно делать независимо от места работы и проживания. То есть такая возможность доступна и тем, кто работает в Украине, и трудоустроившимся за рубежом.

Кроме того, человек может платить взносы не только за себя, но и за другого человека. Например, дети могут делать это за родителей, а жена - за мужа.

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Сколько нужно платить

Размер и периодичность платежей человек определяет самостоятельно - в зависимости от своих финансовых возможностей.

Однако для зачисления одного месячного страхового стажа нужно уплатить не менее минимального страхового взноса. Его рассчитывают как 22% от минимальной зарплаты.

В 2026 году минимальная зарплата составляет 8 647 гривен, поэтому минимальный страховой взнос равняется 1 902,34 гривны. Это примерно 37 евро.

Если уплатить меньше, полный месяц страхового стажа не засчитают.

Как заключить договор

Чтобы добровольно присоединиться к пенсионному страхованию, следует заключить электронный договор с Пенсионным фондом Украины.

Фонд опубликовал видеоинструкцию, объясняющую, как оформить договор.

Уплатить взнос из-за границы также можно онлайн. Для этого подойдет карточка любого банка: при оплате нужно выбрать сервис Portmone.