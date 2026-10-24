Пенсию могут перечислить или потребовать вернуть деньги: о каких изменениях следует уведомить ПФУ

Пенсионеры должны уведомлять Пенсионный фонд Украины о некоторых изменениях в течение 10 дней. Если не сделать этого в срок, пенсию могут перечислить, а часть денег придется вернуть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

В некоторых случаях изменения могут повлиять и на право человека получать пенсию.

О каких изменениях нужно уведомить Пенсионный фонд

Согласно статье 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсионеры обязаны сообщать ПФУ об изменениях, влияющих на их статус, данные в персональной учетной карточке или размер выплат.

В течение 10 дней следует сообщить о следующих обстоятельствах:

трудоустройство или увольнение - сведения о работе могут влиять на размер отдельных доплат и надбавок;

регистрацию или прекращение деятельности ФОП - изменение статуса предпринимателя может повлиять на выплаты;

смену фамилии, имени или отчества, например после женитьбы;

получение нового паспорта или ID-карты - по пенсионному делу должны быть актуальны данные;

изменение идентификационного кода, если данные изменились;

смену места жительства или регистрации;

выезд за пределы Украины.

Не каждое изменение означает, что пенсию уменьшат или отменят. Последствия зависят от конкретной ситуации.

Кому могут уменьшить пенсию или потребовать вернуть деньги

Наибольший риск возникает, когда человек продолжает получать выплаты в размере, который уже не соответствует его обстоятельствам.

Например, отдельные надбавки предусмотрены для неработающих пенсионеров. Если человек устроился на работу, но не сообщил об этом ПФУ, в некоторых случаях может возникнуть переплата.

Если Пенсионный фонд установит, что деньги выплатили излишне, их могут потребовать вернуть в порядке, определяемом законом. Но это не значит, что всю пенсию автоматически прекратят.

Отдельные правила действуют для пенсий за выслугу лет. Если человек устраивается на должность, дающую право на такой вид пенсии, выплату могут прекратить на время работы на этом посту. Это касается и тех, кто уже достиг пенсионного возраста.

Поэтому перед трудоустройством следует выяснить, повлияет ли новая работа на конкретный вид пенсии или доплаты.

Как сообщить ПФУ об изменениях

Информацию можно предоставить лично в сервисном центре Пенсионного фонда или онлайн на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Для этого нужно войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи, открыть раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать соответствующее заявление о внесении изменений в пенсионное дело или о перерасчете пенсии.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие изменения. Это может быть приказ о принятии на работу или увольнении, трудовой книжке или документах о регистрации предпринимательской деятельности.

Чтобы избежать переплат и споров с Пенсионным фондом, об изменениях следует сообщать своевременно и сохранять подтверждение подачи заявления.

Как сообщала РБК-Украина, пенсионерам от 70 лет государство добавляет деньги к пенсии, если она мала.