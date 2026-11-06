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Главная » Жизнь » Общество

Пенсии по потере кормильца: забирают ли выплаты из-за работы

06:30 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Пенсии по потере кормильца: забирают ли выплаты из-за работы Иллюстративное фото: Выплаты студентам по потере кормильца (коллаж РБК-Украина)
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Трудоустройство не лишает студента выплаты по потере кормильца. Но есть два условия: форма обучения и возраст.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

Такая пенсия принадлежит детям умершего кормильца, обучающимся по дневной форме. Это могут быть школа, профессионально-техническое учреждение или высшее образование.

Право на выплату определяет Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Деньги выплачивают до завершения обучения, но не дольше 23 лет.

Для детей-сирот выплата сохраняется до 23 лет. При этом не имеет значения, учатся они сейчас или нет.

Официальная работа и заработная плата на право получать эту пенсию не влияют.

Студент дневной формы, которому еще 23 лет, продолжает получать назначенную выплату в полном объеме, даже если работает.

Как сообщало РБК-Украина, пенсионеры должны в течение 10 дней сообщать Пенсионному фонду об изменениях.

Среди таких изменений - трудоустройство, регистрация ФЛП, смена фамилии и выезд за пределы Украины.

Если не сообщить в срок, пенсию могут перечислить, а часть денег придется вернуть.

Также мы писали, что подтвердить советский стаж без трудовой книги можно через архивные справки.

Если документов нет, стаж устанавливают по свидетельству не менее двух коллег.

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