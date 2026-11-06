Пенсии по потере кормильца: забирают ли выплаты из-за работы
Трудоустройство не лишает студента выплаты по потере кормильца. Но есть два условия: форма обучения и возраст.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.
Такая пенсия принадлежит детям умершего кормильца, обучающимся по дневной форме. Это могут быть школа, профессионально-техническое учреждение или высшее образование.
Право на выплату определяет Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Деньги выплачивают до завершения обучения, но не дольше 23 лет.
Для детей-сирот выплата сохраняется до 23 лет. При этом не имеет значения, учатся они сейчас или нет.
Официальная работа и заработная плата на право получать эту пенсию не влияют.
Студент дневной формы, которому еще 23 лет, продолжает получать назначенную выплату в полном объеме, даже если работает.
Как сообщало РБК-Украина, пенсионеры должны в течение 10 дней сообщать Пенсионному фонду об изменениях.
Среди таких изменений - трудоустройство, регистрация ФЛП, смена фамилии и выезд за пределы Украины.
Если не сообщить в срок, пенсию могут перечислить, а часть денег придется вернуть.
Также мы писали, что подтвердить советский стаж без трудовой книги можно через архивные справки.
Если документов нет, стаж устанавливают по свидетельству не менее двух коллег.