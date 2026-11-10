Українці за кордоном можуть докупити страховий стаж: як це зробити

Українці, які перебувають за кордоном, можуть добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду України та накопичувати страховий стаж для майбутньої пенсії.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Пенсійного фонду України.

Хто може платити внески

Добровільно сплачувати пенсійні внески можуть українці, які відповідають двом умовам: їхні дані є в Реєстрі застрахованих осіб, а самі вони ще не отримують пенсію.

Внески можна робити незалежно від місця роботи та проживання. Тобто така можливість доступна і тим, хто працює в Україні, і тим, хто працевлаштувався за кордоном.

Крім того, людина може сплачувати внески не лише за себе, а й за іншу особу. Наприклад, діти можуть робити це за батьків, а дружина - за чоловіка.

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Скільки потрібно платити

Розмір і періодичність платежів людина визначає самостійно - залежно від своїх фінансових можливостей.

Однак для зарахування одного повного місяця страхового стажу потрібно сплатити не менше мінімального страхового внеску. Його розраховують як 22% мінімальної зарплати.

У 2026 році мінімальна зарплата становить 8647 гривень, тому мінімальний страховий внесок дорівнює 1 902,34 гривні. Це приблизно 37 євро.

Якщо сплатити менше, повний місяць страхового стажу не зарахують.

Як укласти договір

Щоб добровільно долучитися до пенсійного страхування, потрібно укласти електронний договір із Пенсійним фондом України.

Фонд опублікував відеоінструкцію, яка пояснює, як оформити договір.

Сплатити внесок із-за кордону також можна онлайн. Для цього підійде картка будь-якого банку: під час оплати потрібно вибрати сервіс Portmone.