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Помощь вместо пенсии: кто может получать выплаты от ПФУ и как оформить в 2026 году

15:57 09.11.2026 Пн
4 мин
aimg Татьяна Веремеева
Помощь вместо пенсии: кто может получать выплаты от ПФУ и как оформить в 2026 году Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Украинцы, не имеющие права на пенсию, а также отдельные категории людей с инвалидностью, могут получать ежемесячную государственную социальную помощь. Ее размер зависит от категории получателя и прожиточного минимума, а для оформления следует обратиться в ПФУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Право на такую помощь имеют люди, достигшие 65 лет и не получившие права на пенсию, лица с инвалидностью, а также дети умершего кормильца, которому не хватило страхового стажа для назначения пенсии по инвалидности III группы.

В то же время, для назначения выплат нужно соответствовать определенным условиям. В частности, человек не должен получать пенсию или отдельные другие социальные выплаты и должен быть малообеспеченным.

Для этого среднемесячный совокупный доход за предыдущие шесть календарных месяцев не должен превышать прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Исключение составляют люди с инвалидностью I группы и дети умершего кормильца - им помощь назначают независимо от дохода.

Какой размер социальной помощи

Сумма выплаты зависит от категории получателя и определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

По данным ПФУ, размеры пособия составляют:

  • 150% - на троих и более детей умершего кормильца;
  • 120% - на двоих детей умершего кормильца;
  • 100% - на одного ребенка умершего кормильца, людям с инвалидностью I группы и женщинам, которым присвоено звание "Мать-героиня";
  • 80% - людям с инвалидностью II группы;
  • 60% - людям с инвалидностью III группы;
  • 50% - священнослужителям;
  • 30% - людям в возрасте от 65 лет.

Если назначенная помощь меньше прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, получателю оказывают ежемесячную государственную адресную помощь - в сумме, которой не хватает до этого уровня.

Отметим, в 2026 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2 595 гривен.

На какой срок назначают выплаты

Продолжительность получения помощи зависит от основания ее назначения:

  • людям, достигшим 65 лет, - пожизненно;
  • людям с инвалидностью - на весь период установленной инвалидности;
  • детям умершего кормильца - до 18 лет;
  • учащимся - до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет;
  • детям-сиротам - до 23 лет.

Перерасчет размера пособия производят автоматически, без обращения получателя, если меняется или устанавливается группа инвалидности или увеличивается прожиточный минимум.

Какие документы нужны для оформления

Для назначения выплаты необходимо подать заявление и добавить к нему:

  • паспорт;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • трудовую книжку;
  • декларацию о доходах - кроме людей с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца.

Для недееспособных лиц дополнительно требуются решения суда о признании недееспособности и документ о назначении опекуна.

Если помощь оформляют на ребенка умершего кормильца, нужно также предоставить свидетельство о рождении, свидетельство о смерти кормильца или решение суда. При необходимости добавляют документы о родстве, справку из учебного заведения и документы, подтверждающие опеку или представительство.

Как подать заявление в Пенсионный фонд

Обратиться за назначением государственной социальной помощи можно несколькими способами:

  • лично в сервисном центре территориального органа ПФУ;
  • через уполномоченных лиц исполнительного органа местного совета или ЦНАП;
  • онлайн - через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионного фонда или портал "Дія", если такая техническая возможность доступна;
  • почтой - в адрес территориального органа Пенсионного фонда.

Во время онлайн-подачи заявления необходимо наложить квалифицированную электронную подпись. Лично подать документы может заявитель или его представитель по нотариально удостоверенной доверенности.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о базовой социальной помощи предусматривающий объединение нескольких видов выплат для малообеспеченных семей, одиноких матерей, многодетных семей и других категорий. Размер помощи будет зависеть от доходов семьи и количества ее членов, а поддержку планируют совмещать с индивидуальным социальным сопровождением и мерами по возвращению трудоспособных получателей на рынок труда.

Также мы рассказывали, что Верховная Рада поддержала законопроект о повышении государственной помощи семьям с детьми с инвалидностью и взрослым с инвалидностью с детства. В частности, ежемесячные выплаты для семей с детьми с инвалидностью могут возрасти до 20-71 тысяч гривен, а для взрослых размер пособия будет составлять от 3 до 8 тысяч гривен в зависимости от группы инвалидности.

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