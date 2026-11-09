Помощь вместо пенсии: кто может получать выплаты от ПФУ и как оформить в 2026 году
Украинцы, не имеющие права на пенсию, а также отдельные категории людей с инвалидностью, могут получать ежемесячную государственную социальную помощь. Ее размер зависит от категории получателя и прожиточного минимума, а для оформления следует обратиться в ПФУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Право на такую помощь имеют люди, достигшие 65 лет и не получившие права на пенсию, лица с инвалидностью, а также дети умершего кормильца, которому не хватило страхового стажа для назначения пенсии по инвалидности III группы.
В то же время, для назначения выплат нужно соответствовать определенным условиям. В частности, человек не должен получать пенсию или отдельные другие социальные выплаты и должен быть малообеспеченным.
Для этого среднемесячный совокупный доход за предыдущие шесть календарных месяцев не должен превышать прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Исключение составляют люди с инвалидностью I группы и дети умершего кормильца - им помощь назначают независимо от дохода.
Какой размер социальной помощи
Сумма выплаты зависит от категории получателя и определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
По данным ПФУ, размеры пособия составляют:
- 150% - на троих и более детей умершего кормильца;
- 120% - на двоих детей умершего кормильца;
- 100% - на одного ребенка умершего кормильца, людям с инвалидностью I группы и женщинам, которым присвоено звание "Мать-героиня";
- 80% - людям с инвалидностью II группы;
- 60% - людям с инвалидностью III группы;
- 50% - священнослужителям;
- 30% - людям в возрасте от 65 лет.
Если назначенная помощь меньше прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, получателю оказывают ежемесячную государственную адресную помощь - в сумме, которой не хватает до этого уровня.
Отметим, в 2026 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2 595 гривен.
На какой срок назначают выплаты
Продолжительность получения помощи зависит от основания ее назначения:
- людям, достигшим 65 лет, - пожизненно;
- людям с инвалидностью - на весь период установленной инвалидности;
- детям умершего кормильца - до 18 лет;
- учащимся - до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет;
- детям-сиротам - до 23 лет.
Перерасчет размера пособия производят автоматически, без обращения получателя, если меняется или устанавливается группа инвалидности или увеличивается прожиточный минимум.
Какие документы нужны для оформления
Для назначения выплаты необходимо подать заявление и добавить к нему:
- паспорт;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- трудовую книжку;
- декларацию о доходах - кроме людей с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца.
Для недееспособных лиц дополнительно требуются решения суда о признании недееспособности и документ о назначении опекуна.
Если помощь оформляют на ребенка умершего кормильца, нужно также предоставить свидетельство о рождении, свидетельство о смерти кормильца или решение суда. При необходимости добавляют документы о родстве, справку из учебного заведения и документы, подтверждающие опеку или представительство.
Как подать заявление в Пенсионный фонд
Обратиться за назначением государственной социальной помощи можно несколькими способами:
- лично в сервисном центре территориального органа ПФУ;
- через уполномоченных лиц исполнительного органа местного совета или ЦНАП;
- онлайн - через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионного фонда или портал "Дія", если такая техническая возможность доступна;
- почтой - в адрес территориального органа Пенсионного фонда.
Во время онлайн-подачи заявления необходимо наложить квалифицированную электронную подпись. Лично подать документы может заявитель или его представитель по нотариально удостоверенной доверенности.
Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о базовой социальной помощи предусматривающий объединение нескольких видов выплат для малообеспеченных семей, одиноких матерей, многодетных семей и других категорий. Размер помощи будет зависеть от доходов семьи и количества ее членов, а поддержку планируют совмещать с индивидуальным социальным сопровождением и мерами по возвращению трудоспособных получателей на рынок труда.
Также мы рассказывали, что Верховная Рада поддержала законопроект о повышении государственной помощи семьям с детьми с инвалидностью и взрослым с инвалидностью с детства. В частности, ежемесячные выплаты для семей с детьми с инвалидностью могут возрасти до 20-71 тысяч гривен, а для взрослых размер пособия будет составлять от 3 до 8 тысяч гривен в зависимости от группы инвалидности.